香港網紅餐廳避雷？TVB臥底記者實測服務　 冰室侍應反應掀眾熱議

「香港避雷餐廳」，內地社交平台小紅書上搜索一下，即彈出內地網民吐糟「地雷餐廳」，踩雷及中伏的不快經驗。當中不乏「網紅」食肆，有人吹捧，也有人踩。TVB新聞記者扮內地旅客做卧底實測，去到尖東一間茶記，換來一番哭笑不得的對話。



記者扮神秘食客親測茶記服務

眼利的網民看出是港晶富華冰室，兩名TVB新聞記者扮成內地旅客進入店內直擊待客服務，並用普通話叫餐溝通。只簡單地問有沒有糖水之類的普通對話，侍應的反應卻相當啜核︰「我們是鄉下人，香港很落後的，跟共產黨相差很遠，共產黨是進步，每天在進步，香港每天在退步。」 服務感覺不算親切。

TVB新聞影片▼▼

（TVBS新聞截圖YouTube）

另有台灣TVBS新聞影片截圖▼▼

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網民熱議侍應大叔反應

影片引起不少網民討論，不少網民留言指店員「終於識玩，坐櫈仔扮矮仔，你鍾意聽乜就講你聽，費事到最後又嘈又話歧視你，阿伯好波」、「聽到佢曲」、「對付北來西客，最好的教學」云云。

網民討論截圖▼▼

另一方面又排出外國演員測試，用英文來溝通，同樣換來不算親切的反應。該名卧底食客表示「服務很直接坦誠，感受不到被服務。」據消委會統計，4個月接近600宗遊客投訴，其中7%關於服務質素。香港餐務管理協會主席梁振華在訪問中指，「沒有人手，唯有不分種族、遊客或本地客，都會有一些怠慢。」

香港避雷餐廳 網紅食店服務差？

內地社交平台小紅書常有網民分享「香港避雷餐廳」，其中有知名食店、網紅食店、明星食店，層出不窮，整體上圍繞抒發個人感受，有些會圖文並茂，劍指店家不是。

內地社交平台網民分享截圖▼▼