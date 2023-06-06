石頭能吃？爆炒鵝卵石世一硬菜爆紅　為湖北名菜"嗦丟"一菜吃三代

石頭都食得？本來退隱江湖的「爆炒鵝卵石」炒石頭來吃，再掀一波熱潮。近日在社交平台上火速爆紅，源起一名攤販檔主在鐵板上炒呀炒、炒呀炒、唸唸有詞唱起順口流，「一菜傳三代，人走菜還走」，在現代人看來有點老土和不可思議。



「爆炒鵝卵石」，吃石頭看似無稽之談，實屬誤會。在爆紅的攤販所賣的「爆炒鵝卵石」，盛惠¥16-18人民幣一份，熱騰騰的飄出了香氣。

（圖片來源︰小紅書@豬頭新一）

看老闆先放一堆灰色的鵝卵石在鐵板上翻炒，邊炒邊起歌︰「辣椒油一淋，熱鬧又有情，大蒜一放，辣椒一放，石頭香又香。」跟住放紫蘇、芫荽、迷迭香，打包出鍋。客人問起老闆怎麼吃？老闆說︰「嗦！丟！嗦完就丟！湖北菜，吃完石頭不用還，帶回去做紀念，回去可繼續做，想吃啥口味，就做啥口味。」客人即使幫襯了，感覺也有點怪怪和彆扭。不過，近期「爆炒鵝卵石紅到炸裂」，還要嚐一嚐。

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誠如老闆說「嗦！丟！」炒石頭正正是稱呼為「嗦丟」，源起湖北恩施，是著名的湖北菜，應該是世上最硬的菜了！不過吃石頭不可吞，鵝卵石也要經篩選後才可用。要專揀淡水河中的鵝卵石，聽問有股鮮味，跟魚一樣，不可太大，因為不可一口嗦；不可太小，因為怕吞了卡喉嚨。

「爆炒鵝卵石」是苦菜思甜的家鄉菜，漸漸因物質豐富而淡出，偶爾也會成宴客菜招待親友。「嗦完就丟！」石頭可反復利用，故傳「一菜傳三代，人走菜可在」相傳百年前，當地船工缺食物與蔬菜，每當想送酒解嘴饞時，就地取材用鵝卵石放入鍋中炒當下酒菜，叫人食慾大開。最近又重出江湖，成了熱爆網絡的奇聞小吃。

（圖片來源︰唐哥美食YouTube）

有Youtuber也急不及待自己炒石頭，復刻「爆炒鵝卵石」，稱下酒確不錯，卻吃來有種空虛寂寞感。