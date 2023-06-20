東京手信｜日本旅行淺草手信8大必買推介　附店名+地址+營業時間

日元又跌至5.5水平，去日本旅行購物愈來愈吸引，大家好可能第一時間考慮東京，然後買點小手信派同事，我們精選淺草必買手信 8大推薦。



位於東京的淺草有最古老寺廟「淺草寺」，周圍有不少熱門購物景點，例如「仲見世商店街」。淺草有手作手信之餘，亦有不少在那裏才可以買到的特產。

淺草必買手信8大推介

【1】よろし化粧堂 - 護手霜/潤唇膏

「よろし化粧堂」的護手霜和潤唇膏可以根據生日或紀念日定制，擁有專屬於自己的味道，非常適合做手信！。365 系列產品，366 種設計，設計圖案取材於明治、大正、昭和時代的和服圖案。3種香味均有50克，有花果、柚子和時令。

（官方圖片）

保濕成分包括角鯊烷、透明質酸、膠原蛋白等植物性保濕成分。不僅可愛，而且質地柔滑滋潤。

地址：〒111-0032 1-18-1 Asakusa, Taito-ku, Tokyo，穿過雷門，右手邊（3樓）

電話號碼：03-5811-1730

營業時間：工作日 10:00-18:00

周末及節假日：10:00-19:00



【2】和泉屋 - 貓咪仙貝

愛貓人士注意！「和泉屋本店」是超人氣的老字號仙貝店，經營超過75年。「和泉屋」使用優質國產糯米、糯米、醬油、紫菜、天然鹽，以傳統自然乾燥和烘烤方式，製作米果、米果、大吉餅。

（官方圖片）

其名物是貓造型仙貝。愛貓的店主製作出貓仙貝（猫せんべい），尺寸有大、中、小。

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味道是焦香醬油和酥脆海苔為首，包含鹽味沙拉、芥末、粗砂糖等，共有18種口味。送給朋友或家人當手信，買袋裝或瓶裝就最好不過了。

地址：東京都台東区浅草1-1-4

電話：03-3841-5501

營業時間：10:30-19:30（周四休息）



【3】吉備子屋 - 老奶奶桃鈴

「吉備子屋」擁有四百年歷史的手作老店，裡面的桃鈴是占ト師老奶奶親手製作。桃鈴源自中國的風水，桃花代表戀愛。不僅良緣，還會給擁有者幸運和幸福。因以，在日本，桃被認為是能給人帶來幸運的吉祥之物。

圖片來源：小紅書@suz

吉備子屋的桃鈴，桃子被做成小巧的鈴鐺，搖晃可發出清脆、可愛的聲音！桃子在日本被認為能帶來幸運，尤其戀愛方面。而且鈴鐺有驅邪凈化作用，帶來好運同時幫助擁有者扭轉厄運！

地址：〒111-0032 東京都台東區淺草１丁目３７−2 大丸衣裳店 仲見世商店街內

營業時間：11:00-17:00



【4】木村屋本店 - 人形燒

「木村屋本店」有超過150年的歷史，是淺草歷史最悠久的人形燒店老字號。在軟綿綿的雞蛋糕麵糊而製的人形燒，加入紅豆沙烤成，是日本傳統和菓子。

（官方圖片）

「木村屋本店」有售加紅豆沙和原味，形狀有雷門、五重塔等4種造型。常溫下可以保存7天左右，無論是現場品嘗或是當手信都非常推薦！

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地址：東京都台東区浅草2-3-1

電話：03-3841-7055

營業時間：9:30-18:30 無休息日



【5】雷門迷你燈籠

淺草的人氣雜貨 -「雷門迷你燈籠」（雷門のミニ提灯）。只要折疊得小小的，就能裝進行李箱內，不佔空間，非常適合當作手信，燈籠底部有LED燈，作為能帶來氣氛的裝飾。

圖片來源：wamazing

【6】根付

「根付」是日本傳統裝飾品，為了將裝著香菸、束口袋、藥等當成釦子使用。根付的種類多半都是鶴或松樹、兔子等人或動物造型，有著細膩的雕刻。

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【7】木芥子

「木芥子」（こけし）是為祈求孩子平安健康成長、幸福的吉祥物，是日本為人熟悉的擺設。「木芥子」類型超過10種，形狀和配色、設計因產地或文化而異。 購買不同種類，送給朋友也是不錯的選擇。

【8】盤堂雷粔籹本舗 - 雷粔籹

「盤堂雷粔籹本舗」（常盤堂雷おこし本舗）的「雷粔籹」是淺草知名土產。「雷粔籹」是在蒸過的米中加水飴和砂糖、花生後凝固的和菓子。有酥脆且鬆脆的口感，淡淡的甜味。

（官方圖片）

「常盤堂雷粔籹本舗」旁的「雷5656會館」會舉辦「雷粔籹」手作體驗，有機會的話可品嚐自己現做的「雷粔籹」。

地址：東京都台東区浅草1-3-2

電話：03-3841-5656

營業時間：9:00- 20:30 無休息日

