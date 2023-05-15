韓國手信｜超霸氣玉璽交通儲值咭搭車有優惠！附購買、增值詳情

韓國手信買咩好？韓國近日有公司推出匯集古今元素的創意商品——儲值玉璽，讓大家在穿著韓服觀光時，在乘車、購物繳費的一刻仍不失霸氣，用來搭車還有乘車優惠。



搭車入閘嘟皇帝玉璽

售賣多款創意商品的韓國企業MHoment Of Moment推出了新產品--玉璽儲值咭，具濃厚古代風，兼有儲值功能，可用於搭公共交通工具及購物付款。皇帝玉璽造型逼真，宜古宜今，玩味十足。

不少人到韓國觀光，可能會租借韓服打卡拍照，感受一下古代「韓風」，但在乘車、購物時拿出現代人用的儲值卡、電話付款，頓時破壞古代氣氛。用玉璽儲值咭頓時非同凡響，玉璽裝有晶片，功能上與一般儲值卡無異。穿韓服時用儲值玉璽來付款，繼續縈繞在古代氛圍，保持帝皇霸氣，很有皇者風範。

3D打印技術 輕巧僅約17克重

儲值玉璽乃仿照保存在國立中央博物館中的玉璽製作而成，保留了原始的紋理和色澤，滿有古代風味。每個玉璽以3D打印技術所製作，有大和小2種尺寸以及黑金和鉑2種材質共4款予大家選擇。

別看每個儲值玉璽看似笨重，其實玉璽輕巧，小尺寸的僅約17克重，大尺寸的則有75克重，比真實的玉璽輕得多。大家若對有興趣，可於MHoment Of Moment的官方網站購買，價錢由港幣約$200至$850不等。

儲值卡乘車有優惠 地鐵、巴士有折扣

除了不破壞古風氣氛，使用儲值玉璽或交通卡乘車，還更划算！用這張交通卡來乘搭地鐵及各巴士線，所需費用比使用現金更慳錢，成人、青少年、兒童都有優惠，詳情可參閱以下圖片：

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當餘額不足時，大家可在販售處以現金為儲值玉璽或儲值卡增值。增值每次最少1,000韓元（約港幣$5.9），最多可儲值90,000韓元（約港幣$528.5）。韓國多個地鐵站內皆設有儲值機，方便大家增值。