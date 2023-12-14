香港手信｜懷舊豆沙餅缽仔糕糯米糍　5大老餅家內地旅客力推必掃

香港手信｜一系列港式懷舊糕點登上「小紅書」熱買手信名單，如旺角的奇趣餅家，但元朗驊記糕點屋或大角咀雞仔餅大王，由於並非位處交通樞紐，可能不少香港人都未食過，即睇內地遊客熱捧的5大老餅家。



中式糕點店 5大高人氣老餅家推介

香港手信【1】奇趣餅家 ── 旺角

位於旺角花園街的奇趣餅家，多年來專賣各款懷舊糕餅，而且價錢實惠，深受不少食客歡迎！餅家以紅豆燒餅最具人氣，餅面上灑有些少芝麻，外層糯米皮煙韌，豆沙餡份量適中且口感綿密，每件售價$5！另外餅家亦有香蕉糕、皮蛋酥、雞仔餅、西樵大餅、公仔餅等，種類豐富，本地或內地自由行朋友，經過旺角也不妨買來一嘗。

奇趣餅家

地址：旺角花園街135號地下

營業時間：08:00 - 20:00（星期一至日）

電話：2394 1727



香港手信【2】生隆餅家 ── 深水埗

在深水埗扎根逾20年的人氣老字號餅店—生隆餅家，這家種類豐富，各款舊式唐餅深受食客歡迎，包括有人氣必吃的$10/3粒花生糯米糍、迷你紅豆缽仔糕、白糖糕、香蕉糕等，被小紅書博主譽為「糯嘰嘰愛好者天堂」。

生隆餅家

地址：深水埗北河街地下（榮華舖位）

營業時間：07:00 - 19:00（星期一休息）

電話：2360 1359



香港手信【3】八仙餅家 ── 深水埗

位於深水埗的八仙餅家已有半世紀歷史，前身是位於長沙灣道「八仙大茶樓」的唐餅部，後來為了保留中式唐餅，老闆以「八仙」名義於深水埗開店，多年以來堅持人手製作，其中以皮蛋酥為必食招牌，外層酥脆，內餡有大大個皮蛋，此外更有馳名合桃酥、雞仔餅、老婆餅及蛋捲等$5起，款款都甚具誠意。

八仙餅家

地址：深水埗南昌街197號地下

營業時間：07:30 - 19:45（星期一至日）

電話：2729 9440



香港手信【4】驊記糕點屋 ── 元朗

元朗的傳統糕點店「驊記糕點屋」，主打超足料花生糯米糍，招牌花生糯米糍的糯米皮又薄又軟，而且裏面放滿餡料，除了有大大粒花生，餡料亦混入烤芝麻及砂糖，一咬下去大量花生餡湧出，並充滿烤花生香氣，整體也不算太甜。這兒的糯米糍均即叫即製，每粒更只售$5！非常抵食，深受元朗人喜愛，經常都大排長龍。

驊記糕點屋

地址：元朗安寧路20-24號利群樓地下

營業時間：10:00-19:00（星期一、星期日休息）



香港手信【5】雞仔餅大王 ── 大角咀

數到懷舊中式糕餅，雞仔餅必然榜上有名。大角咀的雞仔餅大王主打手工雞仔餅，味道集鹹、香、甜、酥於一身，十分滋味。此外，店內有售各式中式糕點，如椰汁糕、芝麻糕、杞子桂花糕、紅棗桂花糕、清甜桂花糕等，大大件僅售$20/5件，還可自搭口味，整體性價比高。

雞仔餅大王

地址：大角咀合桃街1號褔昌工廠大廈11樓B室

營業時間：09:00 - 19:00（星期一至日）

電話： 2394 0068

