曼谷機票｜HK Express曼谷單程$168起！連稅約$1,100 暑假去抵玩
撰文：是啦差弟弟
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HK Express（香港快運航空）推出曼谷機票優惠！由香港來往曼谷的單程機票最平只需$168起，連稅約$1,100。相關機票即日起開始預訂，出發日期由今年8月20日至12月12日，涵蓋暑假。不過，中秋以至重陽節連假等多個便利出遊的日子，機票價格稍高。有興趣的朋友記得盡快去航空公司官方網站搶購！
HK Express曼谷單程$168起！
HK Express，由即日起至6月28日期間，推出只需$168、由香港來往曼谷（蘇凡納布米）的單程機票，來回連稅也只需約$1,100！是次優惠適合正計劃前往曼谷的朋友，減少旅費上的支出，有更多「銀彈」在當地「血拼」、大飽口福。
▼下圖可供參考▼
機票出發日期為今年8月20日至12月12日，涵蓋暑假，適合家長計劃與小孩子出遊時購買。雖然上述日子亦適逢中秋、中國國慶、以及重陽連假，但購買於上述日子出發的機票有機會稍貴，例如回程的價格雖仍然為$168，但去程的最低票價約為$198（重陽連假），甚至$448（中秋連假）。
▼下圖可供參考▼
托運行李需另外繳費$290起
要留意！以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express接受大家提早預約行李寄艙服務，費用為20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。而到櫃台即場要求使用行李寄艙服務，費用則較高，分別為20公斤$390、25公斤$590、30公斤$600、40公斤$795。
機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。
HK Express 泰國機票優惠
價錢：單程$168起；來回連稅$1,100起
預訂日期：即日起至6月28日
旅遊日期：2023年8月20日至12月12日
官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/
HK Express $168起的曼谷單程機票何時開始接受預訂？
即日起已開始接受預訂。
相關費用是否已涵蓋托運行李的費用？
不涵蓋，托運行李的所需費用可參閱內文。