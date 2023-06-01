曼谷機票｜HK Express曼谷單程$168起！連稅約$1,100 暑假去抵玩

HK Express（香港快運航空）推出曼谷機票優惠！由香港來往曼谷的單程機票最平只需$168起，連稅約$1,100。相關機票即日起開始預訂，出發日期由今年8月20日至12月12日，涵蓋暑假。不過，中秋以至重陽節連假等多個便利出遊的日子，機票價格稍高。有興趣的朋友記得盡快去航空公司官方網站搶購！



HK Express曼谷單程$168起！

HK Express客機（林頌華攝）

HK Express，由即日起至6月28日期間，推出只需$168、由香港來往曼谷（蘇凡納布米）的單程機票，來回連稅也只需約$1,100！是次優惠適合正計劃前往曼谷的朋友，減少旅費上的支出，有更多「銀彈」在當地「血拼」、大飽口福。

▼下圖可供參考▼

機票出發日期為今年8月20日至12月12日，涵蓋暑假，適合家長計劃與小孩子出遊時購買。雖然上述日子亦適逢中秋、中國國慶、以及重陽連假，但購買於上述日子出發的機票有機會稍貴，例如回程的價格雖仍然為$168，但去程的最低票價約為$198（重陽連假），甚至$448（中秋連假）。

▼下圖可供參考▼

托運行李需另外繳費$290起

要留意！以上價錢未包寄艙行李費用，HK Express接受大家提早預約行李寄艙服務，費用為20公斤$290、25公斤$360、30公斤$425、40公斤$550。而到櫃台即場要求使用行李寄艙服務，費用則較高，分別為20公斤$390、25公斤$590、30公斤$600、40公斤$795。

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

曼谷一隅（黃寶瑩攝）

HK Express 泰國機票優惠

價錢：單程$168起；來回連稅$1,100起

預訂日期：即日起至6月28日

旅遊日期：2023年8月20日至12月12日

官網：https://www.hkexpress.com/zh-hk/

