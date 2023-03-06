全球護照排名2023出爐！總部分別設於香港、杜拜及奧斯汀三地的環球稅務及移民諮詢公司——Nomad Capitalist日前公佈了2023年全球護照排名。西亞有國家在落實移民政策改革後被列於榜首，而香港及澳門特區護照的排名則分別較去年下跌9位及3位，而陷入戰亂或人權狀況較差的北韓、也門、阿富汗等國的護照則被列於榜末。

全球護照排名2023出爐！西亞國家改革後居榜首 香港排名跌9位

環球稅務及移民諮詢公司「Nomad Capitalist」每年會製作一份全球護照排名，從可免簽證入境國家數量、稅制、全球觀感、對雙重國籍的容耐度及自由度五方面評核每個國家或地區的評分與排名。

今年，西亞國家阿聯酋得到110.5分，較去年躍升31位，成為擁有全球「最強護照」的國家。阿聯酋護照的排名之所以能提升至榜首，主要原因是該國最近承認外國人申請雙重國籍。此外，阿聯酋護照有高達181個免簽國家，護照持有人能容易前往全球多個國家。阿聯酋的友好的營商環境和及稅收制度亦使其得分高企。

至於香港特區護照，今年得92分，排名第54位，較往年45位的下跌9位；而澳門特區護照則由往年的67位下降3位至第70位。港人熱門旅遊目的地方面，南韓護照排行第21，是亞洲排名最高之國，而新加坡護照、日本護照、中華民國（台灣）護照、泰國護照及中華人民共和國護照，則分別排於第30、38、72、102及128名。

至於在榜末，排名最後的10本護照分別由埃塞俄比亞、利比亞、敘利亞、索馬里、北韓、厄立特里亞、巴基斯坦、伊朗、也門及只得26.5分、排名最低的阿富汗所簽發。這些國家因貧窮、戰爭或人權較遜而僅得少部份國家的免簽證待遇，使其排名較低。

Nomad Capitalist 2023年環球護照主要排名

1. 阿聯酋護照

2. 盧森堡護照

3. 瑞士護照

4. 愛爾蘭護照

5. 葡萄牙護照

6. 德國護照

7. 捷克護照

8. 紐西蘭護照

9. 荷蘭護照

10. 瑞典護照

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54. 香港特區護照

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70. 澳門特區護照

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128.中華人民共和國護照

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199. 阿富汗護照

