內地暑假人潮攻陷多個旅遊點　長城/長隆/迪士尼人太多排隊似走難

中國旅遊｜踏入炎夏，中國多個景點都人頭湧湧、熱鬧非凡。適逢多種不便出行的防疫措施於年初取消，且各縣市的暑假陸續開始，於夏季觀光的人較去年多，使多個景點出現龐大人潮。即睇各景點車馬輻輳、人山人海的情況！



內地多個景點現龐大人潮

1. 上海迪士尼樂園

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上海迪士尼樂園遊客駱驛不絕，有網民表示早在清晨06:15（樂園正式開放前約2小時）到達樂園入口，已驚見上百人在排隊。園內，到處都是站著排隊的人，或是正坐著霸位等待看表演的人。面對如此情況，有網民笑稱自己猶如「迪士尼在逃難民」。

2. 八達嶺長城

八達嶺長城在盛夏期間，每天接待成千上萬到訪長城的「好漢」。有網民嘆息到城牆上漫步、乘搭纜車飽覽風光也要大排長龍，讓人相當疲倦。入夜後，人潮未退，不少遊客在亮起了燈的長城「塞著人」下山。更有網民表示秦始皇用這麼多資源蓋長城，現在終於回本了。

3. 成都大熊猫繁育研究基地

（圖片來源：小紅書）

看動物亦要人排長龍！在成都大熊猫繁育研究基地中，連續多日都有至少過百人一同排著長龍，等待探望熊貓。有透過屏幕看見此情此境的網民笑稱，遊客排到展館之時，可能熊貓都經已下班了。

4. 武功山

以為「逃」出市區便能避開人潮？那就大錯特錯了！江西郊區的武功山跟市區一樣擠湧，山麓、山腰、山頂亦人滿為患，在郊外的心情可能還比在市區時差。

5. 獨庫公路

（圖片來源：小紅書）

自駕遊的民眾，一樣遇上流量過大的問題。獨庫公路的車流嚇怕了不少司機，有網民表示自己駕駛15公里，已用上了5小時，因當日公路發生了交通意外。

6. 珠海長隆國際海洋度假區

鄰近香港的地區方面，珠海人流亦不遜。在珠海長隆國際海洋度假區的海洋王國裡，擁滿了遊客。有網民感歎，在度假區內的酒店要辦妥好入住手續要耗用1小時。

7. 長隆水上樂園

（圖片來源：小紅書）

在氣溫高企的廣州，不少人、則選擇跳進水上樂園消消暑。在長隆水上樂園的漂流河裡，水泡貼水泡，相常擠逼。有網民更笑道漂流河的泳客仿如熱鍋裡放滿了餃子。

景點人出人海 街頭車馬輻輳

除了各景點，連接各景點的街道也未能倖免。山東棗庄有路口嚴重擠塞，車輛與行人混為一體，場面壯觀。南京秦准河近夫子廟、西安大唐不夜城景亦十分墟冚，擠滿欣賞古建築、文藝表演的遊客。而廣州多個地鐵站、街頭入夜後仍人來人往，乘客需要排隊方能入閘。