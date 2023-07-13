日本機票｜港航秋季日本航班$1,218起　至抵價飛日本5大熱門地區

日本機票優惠！香港航空推出特價日本機票，大家可用優惠價在秋季來往香港至東京、名古屋、沖繩等5個熱門旅遊目的地，來回機票最平只需$1,218起，連稅約$1,594。相關機票即日起開始預訂，出發日期涵蓋了日本賞紅葉的最佳時段。有興趣的朋友記得盡快去航空公司官方網站搶購！



港航秋季日本航班連稅$1,594起！

香港航行目前正推出秋季日本航班優惠。正提供特價機票的航班於今年10月期間出發，由香港來往東京、名古屋、沖繩、福岡以及大阪（關西）。

當中，由香港來往福岡的機票連稅由$1,594起，乃5個航點之中最低價。而由香港來回東京、名古屋、沖繩以及大阪（關西）的價格連稅則分別由$2,203、$2,331、$1,777及$1,988起。

而10月，正正是日本的紅葉季，是每年在當地賞楓葉、銀杏的最佳時段。大家下機後，便能夠在各處欣賞到秋季四圍橘橘紅紅的美麗景緻。

機位及價錢會因供應有所變動，有興趣的朋友可到航空公司官網查詢最新價格及航班資料。

香港航空日本機票優惠

價錢：來回連稅$1,594起

預訂日期：即日起

旅遊日期：2023年10月

官網：https://www.hongkongairlines.com/zh_HK/hx/homepage

