旅行補水貼士｜喝錯水小心愈飲愈渴　4大飲水黃金時間1個惡習別做

炎夏出埠旅行或到主題樂園，甚至是平是開工、上學，適時補充水分防脫水及中暑很重要！營養師指補水也要補得正確，喝錯飲料，反而可能會愈喝愈渴，喝錯了時間又會令代謝不良，看以下4大黃金時間喝水時間表。



雖然喝咖啡、茶也可算補水及解渴，台灣營養師李婉萍指但它們只佔整天液體來源的一半，腎結石患者更要注意，只能是3分之一，剩下還是要由喝開水來獲取水分。湯、牛奶也不可用來代水，湯有鈉質，過量會致水腫；牛奶會增身體負擔，過量會肥。不想旅行後變得臃腫又肥，大家不可用其他飲料全面代替水！

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同時，李在個人社交平台分享，人體缺水不只口渴、皮膚乾、無故疲勞昏睡，甚至容易餓，嚴重可抽筋。但每日喝多少水才夠？李指每日水量算法很簡單，舉例每公斤體重要喝30-40ml的水，若體重60公斤，每日至少需要喝到1,800-2,400ml的水。如酒店不會每日提供飲用水，若以便利店一支水1公升來計，大家可考慮每日買定至少3支放在酒店房間。

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李同時建議補水可掌握4大黃金時段，分別是早上7點起床、中午12點午餐前、下午3點及7點晚餐前後，助加強排毒及代謝，要注意不要邊吃，邊喝水，可能會影響到消化。

按圖了解▼▼

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早上7點：起床喝一杯溫水啟動身體機能，幫助除腸胃內的廢物。

中午12點：午餐前喝水墊胃，可增飽足感，減少暴食可能及助加強排毒。

下午3點：走動一下去喝杯水，遠離下午茶零食或飲料的慾望以免致肥。

晚上7點︰晚餐前後喝，餐前緩飢餓，餐後提升代謝力，助身體循環變好。

旅行時也可跟以上4大時間來喝水，尤其大熱天時，歐、亞地區都十分炎熱，意大利、西班牙、日本多地氣溫直逼40℃。在酒店起床後喝杯溫水，午餐前喝水，下午茶喝水，減少怕大飲大吃後可能會發胖的機會。