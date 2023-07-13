維他免費派無糖冷泡茶口味4款　派足半個月附日期/時間/地點

維他免費派茶！明日起，維他將會於旺角舉辦「真 ∙ 茶味對決」，即場派出4種無糖冷泡茶並展出製茶的過程，大家只要完成簡單任務即可免費獲得，即睇活動時間、地點、任務內容！



維他旺角免費派茶！

維他將會於7月14日至30日期間，在旺角THE FOREST 地下舉辦「真 ∙ 茶味對決」暑假期間限定試飲活動。活動期間，維他將會在商場內搭建以清新翠綠為主色調茶舍，讓大家在茶舍中的「真茶味盲測區」嘗茶。

茶舍的模擬效果圖（圖片來源：維他）

而大家只要完成簡單任務，便能獲得冷泡茶1支。維他逢周五至日會舉行「真 ∙ 茶味對決」，大家只要親臨茶舍並於「真茶味盲測區」進行「盲測」——試飲兩款無糖茶，再投選出最夠茶味的無糖茶，便能免費獲贈無糖冷泡茶1支。而大家的投票結果亦會即時在場內顯示。大家可以藉此看看大多數人較喜歡喝哪一種茶。

茶舍的模擬效果圖（圖片來源：維他）

走訪研究室 了解製茶過程

除此之外，場內的「真茶研究室」將會展出各款維他無糖冷泡茶的茶葉。大家可於研究室內親身體驗凍頂烏龍、香片、鐵觀音及高山普洱4種茶葉的獨特香氣及茶湯。大家亦可以到訪「真茶味教室」，了解維他如何透過低溫萃取技術，令無糖茶的甘味保持香濃。

維他 TM 無糖冷泡茶暑期限定試飲活動

日期：2023年7月14日至7月30日

時間：12:00 - 20:00

地點：九龍旺角THE FOREST地下

