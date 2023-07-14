新會旅遊｜永東直巴復辦香港至新會線　7.15首航附3大新會好去處

隨著內地控疫措施進一步放寬，不少於疫情期間已取消的中港直通車路線陸續復辦。永東巴士於7月15日起，會重新開辦香港至新會線，便利大家到新會探親、觀光，即睇路線詳情、新會有甚麼好去處。



永東直巴復辦香港至新會線

7月15日起，永東巴士將會復辦香港至新會線，讓大家在九龍、新界多處，經深圳灣管制站直達新會的交通樞紐——新會城西車站、新會萬達廣埸。該路線每日有14個班次來回香港以及新會兩地。

（圖片來源：永東旅行社）

車費方面，根據永東直巴的官方購票網站顯示，成人票價為人民幣130元（約港幣$142.5），而長者、兒童的票價為人民幣65元（約港幣$71.3），嬰兒的票價則為20元（約港幣$21.9）。從香港出發的乘客，可選擇於下列地點乘車：

九龍：尖沙咀中港城、旺角油麻地、太子、觀塘APM、鑽石山荷里活廣場

新界：沙田希爾頓中心、荃灣如心廣場、葵芳Magnet Place、屯門Vcity 、香港迪士尼樂園、香港國際機場



所有班次會經深圳灣管制站進出中國大陸（余俊亮攝）

新會美食馳名中外 1個好去處！作家巴金都去過

新會是江門市下轄的市轄區，以盛產蒲葵、陳皮、柑而知名。此外，荔枝、睦洲黃沙蜆、禾蟲、粉葛亦是新會的特產。新會另有特色名菜——「古井燒鵝」，因添加了新會陳皮、蒜蓉、油、糖等香料，燒鵝拚發出濃濃香氣，更使這道菜馳名中外。大家到以下3大新會的好去處時，可以順便在各大食肆發掘這些食品。

1. 古兜温泉小鎮

古兜温泉小鎮是新會最大規模的溫泉度假勝地，小鎮裡有多達62個溫泉池，涵蓋唐式、歐式及日式三種不同風格。大家除了可以在該處泡湯、放鬆心情，還可以登上財神纜車，從高處遠眺新會的景色。

地址：中國廣東省江門市新會區雙水鎮崖門鎮

開放時間：08:30 - 23:59 （23:00停止售票）



2. 小鳥天堂

顧名思義，小鳥天堂是新會雀鳥優良的棲息地，該處也是觀鳥的好地方。除了站在陸上觀鳥，大家也可以在那裡乘船，在水道上找尋鳥蹤。中國著名作家巴金更曾在著作——《鳥的天堂》描述了鷺鳥等雀鳥如何在「天堂」棲息。

地址：中國廣東省江門市新會區會城銀湖大道中22號

開放時間：08:00 - 17:30



3. 陳皮村

（圖片來源：Trip.com）

到新會怎能夠不購買名產——新會陳皮？在陳皮村裡，有多間販賣陳皮的商店，大家可以搜羅不同年份出產、種類的陳皮。在村裡走一趟，大家甚至可以認識到陳皮的製作過程與技巧。

地址：中國廣東省江門市新會區銀湖大道東9號

開放時間：24小時（村內各店舖的營業時間不一）

