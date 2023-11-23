江門酒店10間推介｜鄰近白水帶公園賞花／4分鐘到車站／人均$79起

江門酒店推介2023！北上旅遊除了深圳、廣州、珠海等城市外，鄰近的南粵歷史文化名城江門，享有「中國僑都」之稱，亦是不錯的文化旅遊地，連作家巴金都曾到訪該地遊覽。本文整理10大江門酒店推介，當中包括新會、鶴山等地，可順道一探小鳥天堂、梁啟超故居等景點，最平人均$79起！訂房前可以查看Agoda/Booking.com/Klook/Trip.com酒店優惠碼，以最優惠價錢訂酒店！（文章內提及之價錢以發稿日期為準）

江門酒店推介【1】凱里亞德酒店（江門東站店）（Kayliad Hotel （JiangmenDong Railway Station））

凱里亞德酒店（江門東站店）（Kayliad Hotel （JiangmenDong Railway Station））於2023年全新開幕，鄰近江門東站，步行約15分鐘便可抵達，鄰近亦有購物中心、公園、餐飲美食等，出行尚算方便！酒店致力打造世界文化共融的空間，來自大航海時代的靈感，酒店外型猶如維也納建築，公共區域帶有現代中式風格，客房則以藍白色的希臘風格配淺木系元素設計。客房空間寬敞，均有超大玻璃觀景窗，採光度十足之餘景觀亦算開揚，更採用了符合人體工學的高科技床品，部分房型更設有浴缸及投影機，酒店亦有健身室、閱讀區、餐廳等設施，絕對可以寫意地度過美好假期！

凱里亞德酒店（江門東站店）（Kayliad Hotel （JiangmenDong Railway Station））

房價：人均HKD$112起（樂享雙床房）

地址：江門江海區金甌路38號6棟103室

交通：江門東站步行15分鐘

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江門酒店推介【2】泉智酒店（江門東站江海廣場店）（Quanzhi Hotel （Jiangmen East Railway Station Jianghai Square））

泉智酒店（江門東站江海廣場店）（Quanzhi Hotel （Jiangmen East Railway Station Jianghai Square））於2023年開業，位於江門江海區城軌江門東站，步行到站僅需4分鐘，距離江門大道快速公路亦僅2分鐘車程，附近有不少特色餐廳、商場，以及賞花一流的白水帶公園。酒店採用時下流行的新中式裝修設計風格，設計奢華有氣派，全部房間均可一覽江海城區美景，寬敞舒適，酒店亦有智能茶藝棋牌房型，可以在套房內品茶、打麻將！酒店亦設有自助洗衣房、餐廳、健身室、大型停車場等設施，非常貼心！

泉智酒店（江門東站江海廣場店）（Quanzhi Hotel （Jiangmen East Railway Station Jianghai Square））

房價：人均HKD$104起（輕奢暢享大床房）

地址：江門江海區站前一路59號1幢

交通：江門東站步行4分鐘

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江門酒店推介【3】7天優品Premium酒店（江門五邑大學港口路店）（7 Days Premium Hotel （Jiangmen Wuyi University Port Road））

7天優品Premium酒店（江門五邑大學港口路店）（7 Days Premium Hotel （Jiangmen Wuyi University Port Road））雖然2009年已經開業，但曾於2022年進行全面翻新，顯得面目一新！酒店位於江門市中心核心地段，雖然距離車站較遠，但毗鄰標誌性景點東湖廣場、優越美沙百貨、東湖公園等，吃喝玩樂一應俱全！酒店翻新後設計採用現代簡約風格，客房以藍白色搭配木系元素打造，空間尚算寬敞舒適，窗外亦可以飽覽城市景色。浴室以雲石設計，自帶奢華氣質！雖然酒店沒有餐廳，但酒店附近亦有不少餐飲美食或便利商店可供選擇，CP值相當高！

7天優品Premium酒店（江門五邑大學港口路店）（7 Days Premium Hotel （Jiangmen Wuyi University Port Road））

房價：人均HKD$79起（輕享大床房）

地址：江門蓬江區港口一路丹井裡1號

交通：江門東站車程7分鐘

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江門酒店推介【4】凱悦假日公寓（江門萬達廣場店）（Jiangmen Hyatt Holiday Apartment （Jiangmen Wanda Plaza））

凱悦假日公寓（江門萬達廣場店）（Jiangmen Hyatt Holiday Apartment （Jiangmen Wanda Plaza））於2020年開業，2022年進行翻新，是公寓型的酒店住宿。酒店位於滙悦城萬達商圈，距離購物商場僅約3分鐘步程，明星公園、八卦山公園、義烏小商品城等都在酒店2公里範圍內，雖然距離車站較遠，但娛樂購物等都非常便利！酒店分為6種房型，不同客房有不同主題，包括土耳其風、INS時尚風、可愛少女風等房型，為你帶來不一樣的入住體驗！而且全部客房均有一整面玻璃窗，可以俯瞰繁華熱鬧的城市景色！

凱悦假日公寓（江門萬達廣場店）（Jiangmen Hyatt Holiday Apartment （Jiangmen Wanda Plaza））

房價：人均HKD$91起（優享大床房）

地址：江門蓬江區中天國際盈翠苑十一幢4樓409

交通：江門東站車程20分鐘

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江門酒店推介【5】鶴山方圓福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangdong, Heshan）

鶴山方圓福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangdong, Heshan）坐落在鶴山，不僅是廣東著名僑鄉，亦是中華民族傳統武術功夫詠春拳的發源地，在海內外享有盛譽。酒店坐擁4A風景區大雁山西麓，有鶴山「天然氧吧」之稱，同時鄰近古勞水鄉，享有東方威尼斯之譽，距離江門東站約36分鐘車程，同時鄰近順德站，交通方便！酒店提供山景客房，並有室內游泳池、草坪西式教堂等設施，是度假放鬆之選！

鶴山方圓福朋喜來登酒店（Four Points by Sheraton Guangdong, Heshan）

房價：人均HKD$233起（Deluxe Mountain View Room）

地址：江門鶴山沙坪街道雁雲路1號

交通：江門東站約36分鐘車程

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江門酒店推介【6】江門名冠金凱悅酒店（Jiangmen Gladden Hotel）

江門名冠金凱悅酒店（Jiangmen Gladden Hotel）絕對是港人住宿之選！港九新界多個地點都有環島直通車到達，車程約4個小時就可直達酒店門口，十分便捷，酒店距離江門新會站大約27分鐘車程，毗鄰五邑華僑廣場、大融城等，可以大歎周邊的大排檔夜市，吃飯娛樂休閑非常方便。酒店提供寬敞客房，並附設按摩中心，內部更連自助晚餐，性價比甚高。

江門名冠金凱悅酒店（Jiangmen Gladden Hotel）

房價：人均HKD$221起（高級房（兩床））

地址：江門蓬江區發展大道188號

交通：江門新會站約27分鐘車程

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江門酒店推介【7】江門新會碧桂園鳳凰酒店（Country Garden Phoenix Hotel Xinhui Jiangmen）

江門新會碧桂園鳳凰酒店（Country Garden Phoenix Hotel Xinhui Jiangmen）位於江門新會區，距離新會火車站大約10分鐘車程，臨近萬達廣場、小鳥天堂、梁啟超紀念館、圭峯山國家森林公園等，附近商業街亦有不少店舖、餐廳可吃宵夜、歎咖啡等，地理位置優越。酒店結合東方與歐陸式建築藝術特色，大堂穹頂及百米長廊均以梵蒂岡西斯廷大教堂的壁畫為原形，重現歐洲傳統藝術，客房裝飾優雅，配備浴缸，內部更提供室外泳池、卡拉OK等，屬平價之選。

江門新會碧桂園鳳凰酒店（Country Garden Phoenix Hotel Xinhui Jiangmen）

房價：人均HKD$228起（Room Assigned on Arrival）

地址：江門新會區會城鎮啟超大道1號新會碧桂園內

交通：新會火車站約10分鐘車程

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江門酒店推介【8】江門江海智選假日酒店（Holiday Inn Express Jiangmen Jianghai）

江門江海智選假日酒店（Holiday Inn Express Jiangmen Jianghai）位於江海區北部，鄰近江門東站，交通便捷，樓下便可直達大型商業購物中心、五邑華僑廣場等，附近更有一條網紅小食街，可以隨時大歎各種奶茶小吃、酒吧，此外前往啟明里、三十三墟街等都很近，非常方便！酒店提供時尚簡約客房，設備齊全，早上更有豐富的自助早餐，同時設有室內免費停車場，方便駕車人士。

江門江海智選假日酒店（Holiday Inn Express Jiangmen Jianghai）

房價：人均HKD$181起（King Standard Non-Smoking；包早餐）

地址：江門江海區東海路46號

交通：江門東站步行約26分鐘

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江門酒店推介【9】江門富力萬達嘉華酒店（Wanda Realm Jiangmen）

江門富力萬達嘉華酒店（Wanda Realm Jiangmen）位於江門市新CBD中心區，鄰近星光公園、僑都博物館，五邑文化公園等，徒步就可到達附近的萬達廣場，隨時都可大玩各類娛樂及親子活動，例如冰雪王國、蹦床公園等，晚上更於河邊散步，温馨愜意。酒店提供氣派典雅客房，以江門特色建築壁畫作裝飾，面積甚大且乾淨整潔，更會提供早餐予住客，獲不少人推介。

江門富力萬達嘉華酒店（Wanda Realm Jiangmen）

房價：人均HKD$309起（豪華房（兩床））

地址：江門蓬江區發展大道萬達廣場3幢

交通：江門東站火車站約23分鐘車程

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江門酒店推介【10】麗楓酒店江門鶴山汽車總站店（Lavande Hotels·Heshan Bus Terminal）

麗楓酒店江門鶴山汽車總站店（Lavande Hotels·Heshan Bus Terminal）為全國連鎖酒店，位於鶴山市沙坪，毗鄰江門、佛山、古勞等其他城市，地理位置優越，地段繁華，距離江門東站約37分鐘車程，交通便利。酒店設備齊全，裝修舒適雅緻，擁有多類型客房，附近有餐廳、商務中心、沐足中心、KTV場所等，方便出行遊玩！

麗楓酒店江門鶴山汽車總站店（Lavande Hotels·Heshan Bus Terminal）

房價：人均HKD$134起（Business Double Room）

地址：鶴山沙坪大鵬路173號松源大廈

交通：江門東站約37分鐘車程

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