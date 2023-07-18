大灣區航空｜ 乘客怒指3大不快位感不安　官方回應︰重視客戶體驗

營運近一年的大灣區航空，其服務質素不時於網上引來批評。最近，有由香港前往日本關西的旅客於Youtube上分享了自己在大灣區航空旅程上的不愉快經歷，指出航空公司「掟花篋」、不維修、不清潔，直言旅程予人不安與失落。記者就事件向大灣區航空查詢，航空公司表示重視乘客的安全與舒適，亦有渠道讓旅客反映意見。



大灣區航空惹乘客怒火！

大灣區航空營運近一年，一直不時引來不少乘客於網上批評。批評多數圍繞服務質表包括飛機餐份量少、機上洗手間不足、職員錯誤劃位、衛生欠佳等。本媒的記者亦曾遇上大灣區航空懷疑超賣事件，被籲勸更改乘機日期：

而近月，有大灣區航空乘客在Youtube及IG以反諷方式，記錄了自己在大灣區航空旅程上的「完美體驗」（不快經歷）。

（截圖來源：IG@Luy.05_jj）

事主Luy.05_jj向記得透露，她於今年5月28日乘搭大灣區航空HB540由香港國際機場前往日本關西機場。她在旅程期間得到以下體驗，讓她感到不安與失落。

1.掟花行李篋

事主下機後，於領取行李時發現行李被「掟花」。事主表示自己的行李以往每次被托運後皆沒有損壞，但「篋身」在今次托運後，便出現大量花痕。行李「一出發，先損耗」，讓事主感到不快。

2. 不維修

事主就坐後，發現座椅上的扶手表面損毀，有多條長數米至數十厘米的裂縫，未知裂縫的成因。事主覺得航空公司對機艙設備欠缺保養，她其後需要坐著損耗了的座椅數小時前往關西。

3. 不清潔

除了有設施損毀，事主亦發現天花、座椅並不整潔。旅途期間，事主發現天花的燈具積滿了塵，讓她感到不安——深怕塵埃會在飛行期間掉落在自己身上。此外，座位前方、用作存放刊物的位置佈滿灰與黑色的污漬，十分骯髒。

事主表示自己未有即時向空中服務員反映意見，回程時亦同樣乘搭大灣區航空。事主猶幸回程時，航機質素還可以，沒有去程時那麼差。

大灣區航空：重視乘客的安全與舒適 有渠道讓旅客反映意見

記者就事件向大灣區航空查詢。航空公司接獲查詢後表示，大灣區航空一直為乘客提供安全舒適的旅程，而保持機艙環境清潔舒適亦是十分重要的一環。航機每次抵達目的地，以及完成當日所有編訂的航班後，航空公司均會為機艙進行清潔，航空公司亦會定期（每隔30天）進行機艙深層清潔。

（圖片來源：FB@大灣區航空）

除此之外，大灣區航空亦表示非常重視客戶體驗，建議乘客對航班有任何意見時，可即時向機艙服務員反映，其後亦可致電或電郵至航空公司的客戶服務中心，或是填寫本公司網站的顧客體驗反饋表。