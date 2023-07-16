荃灣水族館｜浩海立方買大送細套票　包午餐參觀博物館人均$175起

荃灣水族館---浩海立方．探游館有優惠！有網上平台推出套票，大家以$350的優惠價錢一次過可欣賞浩海立方．探游館的海洋生物、參觀附近的博物館以及享用午餐。套票更會「買大送細」，成人購買套票，能免費帶一位小童隨行，人均只需$175起，即睇優惠詳情。



浩海立方買大送細套票優惠！

有網上平台正推出「荃灣『水』世界」套票，讓一家大細一同以優惠價錢暢遊浩海立方．探游館。套票$350起，包含海立方．探游館門票、三棟屋博物館入場與導賞以及午膳，如使用套票，便能一次過有3種享受。

成人現在購買該套票，可以免費帶一位小童隨行，人均只需$175，便能欣賞海洋生物、認識新界歷史以及享用午餐，過一個具教育意義的假期。

要留意套票持有人需於預訂時間開始前15分鐘到場，使用套票前需出示護照或身份證。若整得參與人數不足，主辦方有權取消是次優惠活動。

「荃灣『水』世界」套票

價錢：$350起（成人購買套票，便能免費帶同一位小童隨行）

購票詳情：https://ulu.travel/zh-TW/product/CHIS-SHIUMO

