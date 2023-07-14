米線陣暑期優惠｜叫3餸免費送薏米水/雞翼尖　外賣自取滿$100九折

米線陣暑期優惠來了！由即日起，只要點選「米線自由配」達3個餸或以上，便會得到「青檸薏米水」1杯，而指定分店的客人除了得到薏米水之外，更會額外得到「惹味雞翼尖」。除此之外，外賣自取夠$100更可得到9折優惠，指定餐廳亦有新品「冷麵撈撈」，喜歡吃米線的朋友不要錯過。



米線陣暑期送特飲/小食！

為了讓大家在炎炎夏日透心涼，米線陣向客人送出飲品。大家只要在11點後，於任何分店點選「米線自由配」達3餸或以上，即可獲贈「青檸薏米水」1杯。而旺角分店的客人，除了可得到青檸薏米水，更可額外獲得「惹味雞翼尖小食」1客，得到雙重享受。

（圖片來源：米線陣）

除此之外，大家經網上優先點餐功能預訂外賣自取，並惠顧「米線自由配」或「『鮮』味小食」達$100，即可得到9折優惠。

（圖片來源：米線陣）

新品「冷麵撈撈」登陸指定分店

米線陣亦在今個夏天，於指定10間分店推出撈冷麵——「冷麵撈撈」。冷麵配搭雞肉絲、蟹柳、萵筍、溏心蛋等食材。大家只要拌勻花生粒、蒜蓉和秘製香辣冷麵汁，就能讓冷麵美味得多透心涼，消一消暑。供應「冷麵撈撈」的10間分店如下：

銅鑼灣翡翠明珠店、觀塘鱷魚恤店、長沙灣廣場店、旺角僑建大廈店、將軍澳Pop Corn II店、上環無限極店、灣仔海港店、中港城店、荃新天地店、大埔新達店

