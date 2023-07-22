上海美食｜記者親試上海排名第1麵館 招牌必食蛤蜊豬肝麵/腰花麵

上海美食何其多！今次記者親自來到上海，當然要品嚐一下大名鼎鼎的老字號麵館——老弄堂。自1981年開業至今，於上海已有三間分店，每逢飯時都會出現人龍，主打上海傳統瀘西拌面，以及上海自家小菜，當中招牌必食有蛤蜊豬肝拌麵、辣肉面、洋山芋榨菜肉絲等，更有多位名人捧場支持過，大家來上海旅遊一定不能錯過！

上海美食｜記者親試上海近50年麵館 招牌必食蛤蜊豬肝拌麵/腰花麵

老弄堂老店位於定西路，另外兩間分店分別位於人民廣場和靜安寺。而記者這次光顧的是位於靜安區靜安寺附近，記者到步時正值飯時，只見餐廳內人頭湧湧，人龍延至旁邊店鋪，可見人氣非凡！

李雨青攝

被譽為「上海排名第一」的老弄堂麵館，必食名物之一就是蛤蜊豬肝拌麵（¥32/碗），拌面會搭配一碗麵湯送上，麵呈上時濕度剛好，不會有放置已久的質感。而蛤蜊豬肝作拌面醬料，相當入味而且沒有腥味，豬肝口感爽脆，相當新鮮！而記者角度品嚐，覺得其最成功之處在於每一啖上海麵配搭的醬料都相當均勻，不禁令人不自覺吃完整碗！

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除此之外，店員還特別推介了炸豬排（¥18）和洋山芋榨菜肉絲（¥16），豬排外皮顏色呈現橙色，而且中間肉質野相當多汁厚實，絕對稱得上「物超所值」四隻字！而另一道洋山芋榨菜肉絲，反而是記者在香港未曾品嚐過的小菜，口感有少許類近土豆絲，偏酸甜爽脆，別有一番風味！

另一個人氣鼎盛的原因，可能是因為有多位明星曾稱讚過這間上海老字號麵館。店內隨處可見張貼了大大小小的店長與明星的合照，包括有周杰倫昆凌夫婦、歐陽娜娜、NBA球星Stephen Curry等，難怪大家寧願排隊都要品嚐這間老店！

老弄堂麵館 詳情

地址：長寧區定西路685號（定西路老店）

靜安區北京西路1738號（靜安區分店）

黃浦區廣東路500號（世界貿易大廈分店）

營業時間：

定西路老店：10:00-20:00

靜安區分店：10:00-20:30

世界貿易大廈分店：9:30-21:00

