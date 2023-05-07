上海酒店｜鏞舍藏於興業太古匯繁華下的奢侈精緻　香港奕居姐妹作

毫無疑問，上海鏞舍The Middle House的奢侈藏在它值得推敲的細節中。



上海興業太古匯一地，人流湧動幾乎不分晝夜。選址於此的鏞舍為避開人群，大門朝着太古匯內部。到了太古匯後，只要跟着竹子走過幾段曲徑通幽路，就能找到鏞舍所在。

君子不可無竹而居，這一點在鏞舍中展現的淋漓盡致。真實與藝術化的竹子將在鏞舍的二十四小時中一路相伴。

按圖看看上海鏞舍的外觀和大堂設計，不得不提的是當中連接三層樓的旋轉樓梯，堪稱藝術品👇👇👇

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當道路一轉，視野一下子變得開闊，我知道是鏞舍大堂到了。挑高數米的落地玻璃反射出太古匯邊的高樓，玻璃後的時髦自行車，就是居舍酒店所提倡的城市生活。

來鏞舍之前，我看了不少網上的照片，期待着鏞舍正門驚豔的水晶燈和近乎妖豔的綠牆。可到了之後才發現，要只是單純把這裏理解成「原諒色（綠色）」大堂，實在是錯怪了人家。其實我的誤會也並不奇怪，大型藝術裝置的妙趣，就是能在不同光線下展現出不同魅力。

正門的水晶燈足夠震撼，在體積巨大的同時，又能做到細節精緻，實屬不易。

酒店大堂不大，且藝術品與各式椅子交錯擺放，既實用又好看。至於沙發椅子的舒適程度，一屁股坐下的感受才最為真實。我對酒店裏讓人略微陷進去的沙發，十分滿意。酒店裏有多種不同的椅子，外表不一各具特色。有的看起來同城中度假一樣閒適，有的則是百變的多面手。

牆上掛着一件陶瓷裝飾的中式華服，坐在大堂等待的時間並不枯燥。前台電腦清一色的 MBP 15，顏值好評。在辦理完入住之後，向右一轉就能看到電梯間。

自大堂開始，墨綠色竹狀的陶瓷牆壁就相伴一路，電梯廳前亦是如此。即使是電梯的飾面，也相當考究。深色木製的紋理配上暖色燈光，怎麼看都很舒服。電梯廳的盡頭，是一塊落地玻璃。如竹子一般的條紋，讓這個空間帶上一點神秘。

鏞舍的酒店與公寓在地下一層是連通的，除了泳池與健身房，最吸引人的就是一個連接三層樓的旋轉樓梯。

在旋轉樓梯旁，無論是從上向下看，還是站在負一層仰視，這個樓梯都美到讓人驚歎。自下而上，是灰色的混凝土詩篇，展現着現代的材質張力。自上而下，就化身為優雅的步道，是整體與細節合一的曲線藝術。手機的屏幕太小，也只能盡力還原真實。實地的貌美，寥寥數圖實在無法完全展現。

按圖看看鏞舍的4間餐廳酒吧：中餐廳隨堂里、隱秘雞尾酒廊兼茶室隨堂上、西餐廳 Café Gray Deluxe和意大利餐廳 Frasca👇👇👇

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鏞舍公寓式酒店的二層是中餐廳隨堂里，它樓上的隱秘雞尾酒廊兼茶室隨堂上風景奇好。坐在全景的落地窗前，會有都會桃源的度假之感。

而餐廳 Café Gray Deluxe 位於鏞舍酒店的三樓，擁有一個開闊的露台。在這裏，我突然覺得滬上的露台不一定需要在雲端，也不一定需要面朝黃浦江。

說回餐廳室內，有一個離不開的話題是其中所藏的酒。品種齊全，與漆黑的瓷質竹牆面相互映襯，搭調好看。夏日裏，每隔數步就準備齊全的冰桶，有着自香港奕居而來的風範。室內設計合理，挑高天花板與藝術品共同營造出開闊又温馨的用餐空間。

鏞舍酒店的早餐也在這裏，用的是菜單零點這一形式。如果房間包含早餐，則可以隨意搭配，不用考慮菜單上標註的價格。

公共區域講了這麼大一圈，終於能來到房間。我所住的是位於酒店十層的 70 平米開間。👇👇👇

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房間位於轉角，巨大的落地玻璃面朝靜安寺。得益於附近沒有高樓，視野非常開闊。整個房間的不同功能區，都以透明或半透明的玻璃間隔。

進門右手邊是 Maxibar，即使是水也是玻璃瓶裝，基本看不到塑料這種材質。Maxibar 內的啤酒與軟飲均為免費。台子上的水杯和酒杯實在漂亮，讓我忍不住對着窗外擺拍。

左手邊則是一個寬敞的步入式衣帽間，除了常規的衣架、電熨斗和雨傘，這裏甚至還備了一塊瑜伽墊。儲物間有不少隔層，想隨取隨用的小東西都可以放在這裏。

窗邊的圓桌與沙發茶几組成了休息區，黃銅掩蓋的隱藏式插座好評。

房間裏小巧的亮點在於一個鳥籠。在這裏除了籠子本身被固定住以外，幾乎所有的小物件都可以隨意把玩。

牀頭的用料的也是陶瓷，牀面的話不軟不硬，對我來說正好。

衛生間為長條形，浴缸、單獨的化妝鏡與化妝椅均有。淋浴間靠近城景，浴缸放在玻璃牆旁，可以在晚上安全的眺望遠方。

備品選的都很有誠意，牙刷與拖鞋好評。浴袍柔軟，洗漱用品則被放在一個小的化妝包裏。

於我而言，上海鏞舍店如其名。在壯麗大景與精緻小巧中尋找到了一個平衡點。如果時間緊張，匆匆走過，會被它在有限環境中，精心營造的壯美吸引；而如果哪天有閒心，又能被它的竹韻藝術打動。