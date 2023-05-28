上海深坑酒店實探　平台景觀像懸崖極震撼　水下客房如看魚樂無窮

上海佘山世茂洲際酒店，世界上第一個人工海拔最低的五星級酒店，是個在廢棄礦坑中誕生的建築奇蹟。



上海深坑酒店之所以備受矚目，是因為酒店建築一反傳統建築向上發展的理念，向下衍生 88 米。這樣規模的「負建築」，是人類史上從未有過的創舉，沒有前人的經驗可以借鑑，一切從零開始。👇👇👇

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起初上海深坑酒店整個工程進度緩慢，還一度以為論證難題而險些爛尾。它身上也貼着不少傳奇的標籤，比如建設的十二年裏，就申請了至少19項專利，還解決了5項首創難題。酒店甚至被入選進美國國家地理紀錄片《世界偉大工程巡禮》，被稱為「世界建築奇蹟」。這一系列的經歷與成就，讓它從一個小眾的建築話題，慢慢發酵，成了酒店控們共同的期待。

傳說中的水下客房到底長什麼樣？人造瀑布又會以何種樣式呈現？這裏有第一手完整揭秘。

坐車從上海市區出發，經歷了大約一個小時車程，來到了位於松江區佘山旁的上海佘山世茂洲際酒店。

下車後，和大多數人一樣直奔大坑邊緣。最近的位置是在酒店大堂露台，可以看到整個深坑全景。雖然站在平地，但感覺更像身處懸崖。只不過眺望的不是壯麗的自然景觀，而是堪稱奇蹟的人工造物。

看着如同藝術品的建築，面對矗立在面前全球唯一的奇特工程，腦中讚美的言語在它面前都黯然失色。如果非要說的話，我會想起美國前總統甘迺迪的著名金句：「我們決定登月，我們決定在這個十年間登月，不是因為它們簡單，而是因為它們困難」。

其實在地面上的觀景平台可以看到酒店的全貌，空中俯瞰就更加壯麗。觀景平台、人造瀑布、建築本體依次排開，再向下便是坑底的人工湖。👇👇👇

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酒店大堂位於地面，頂部使用了流線型的設計，中間有一個水幕裝置，可以讓水花呈現出特定形狀。牆壁仿造坑頂岩石，順勢向下，硬朗的線條與柔美的屋頂形成對比。

連接兩個弧形建築的玻璃幕牆是酒店的電梯廳，四周幾乎全是玻璃，在電梯上下沿途可以看到深坑景觀。在地下十四層的平台，可以仰視整個玻璃帶，充滿現代科幻感。

坑底的圓球狀建築，其實是酒店的康體中心，前面是健身房，玻璃幕牆背後則是泳池。它採用類溶洞的設計，給人在地下洞穴中的質感。

如果之前的俯視更像上帝視角的俯瞰眾生，那站在坑底平台上，感受到的更多是自身的渺小。面對一個小湖、88 米的「環形高山」，明知自己處在上海，卻總有一個踏入荒野的冒險感。身後的玻璃弧線建築，則好像散發出來一種科幻的氣息。

距建築較近的水池，其實是一個水族館。住客可以進入館內觀看，也可以預定水下套房，將水族館固定在客廳外。

深入坑內之後，有着與世間隔絕的錯覺，這會是我對於酒店建築的第二印象，也應該是向下建築的魅力所在。

酒店房型不少，各有特色。由於建築的關係，囊括了地上、空中、水下三種類型的房間。👇👇👇

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關注度更高的是水下景觀套房。我去看的那個設計卡通，屬於親子套房。

一進門就看到一面玻璃，透着水族館中游動的魚兒，邊上有適合休息的沙發與電視。另一側有一個客用衛生間，十分人性化。通過樓梯能抵達處於水面上方的二層。上來看到的是一個兒童卧室，佈置有帳篷、兒童沙發以及一個露台。站在露台上，能看到整個崖壁的全貌、開闊的湖面。

主人房設計極簡，多用木質家居。洗漱空間與休息空間直接聯通，卧室整體看上去非常通透。時下超受歡迎的Dyson風筒，和Ferragamo的備品也顯示出了足夠的誠意。

當然，還有擁有水族館景觀，以及更偏向情侶度假的洲際套房。在水面以下的客廳，可以看到魚在窗外遊動。日光透過水面折射，打在房間金屬表面有波光粼粼的質感。

在水上，有紅色為主視覺的寶石主題房，房間內雲石均是紅色的。整體視覺甚至延續到了衛浴空間，氛圍良好沒有齣戲的感覺。洗手枱旁，備着Dyson風筒，備品與其他的洲際酒店沒有太大差別。

與紅寶石房相對的還有藍寶石套房，顧名思義就是房間中的一切都是藍色。

作為一個度假村，酒店內的餐飲選擇也有很多。👇👇👇

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很有特色的一個餐廳叫漁火，它位於水面以下，是一個被水族館環抱的餐廳，供應海鮮以及西餐。這裏還有用富貴鳥、鳥籠、羽毛等元素混搭而成的彩豐樓，在此處吃一點上海松江的當地生鮮，別有情調。也可以去赤酒吧，喝一杯用深坑石塊做成冰塊的威士忌酒。

當太陽落山，酒店燈光，就如同一枚寶石，閃耀在深坑之中。

上海佘山世茂洲際酒店

酒店地址：上海市松江區辰花路5888弄

參考價格：約2400元人民幣/晚起

