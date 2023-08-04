台灣旅遊｜桃園捷運老街溪站啟用　去中壢夜市更快附3大景點推介

台灣旅遊！桃園捷運機場線的最新車站——老街溪站經已啟用！這個新車站位於桃園市中壢區繁華的中央西路一帶，大家日後到溪邊漫步、逛夜市、購物將更為便利。老街溪站所屬的機場線更直接連繫桃園國際機場，大家一落飛機便可以乘搭捷運直達該處！記者為大家整合了老街溪站附近的3大景點，方便大家計劃行程。



桃園捷運老街溪站啟用

桃園捷運機場線的老街溪站經已於2023年7月31日啟用，中壢區再多一個新車站，進一步方便大家暢遊該區。大家乘搭捷運到中央西路一帶的夜市、商圈，不用再於環北站下車再轉車前往，能省掉不少時間。以下3個鄰近老街溪站的景點，深受中壢民眾的歡迎，值得一逛：

1. 老街溪水岸光雕

老街溪站附近最著名的地標當然非老街溪莫屬。 老街溪全長約30公里，是中壢區主要的溪流之一。在老街溪畔倘佯，除了可以欣賞到不同種類的樹開花結果，更可以欣賞到多件藝術作品。

而老街溪臨近義民路二段的一段，更裝有一幅光雕牆，照亮入黑後的老街溪。光雕牆會投射出龍、花以及桃園景點的動畫，生動有趣。

老街溪水岸光雕

地址：台灣桃園市中壢區老街溪河濱步道

交通：於老街溪站1號出口離開後，步行約2分鐘



2. 中壢觀光夜市

中壢觀光夜市是桃園全市最大規模的夜市，設有475個攤檔。該夜市除了販售在普遍台灣夜市也找到的珍珠奶茶、麵線、炸排骨，還有混蛋爆蝦、脆皮粟米、蜜地瓜、橙汁排骨等香港鮮見的食品，非常適合喜歡嘗試異地特色小食的朋友。

中壢觀光夜市

地址：台灣桃園市中壢區新明路

交通：於老街溪站1號出口離開後，步行約7分鐘



3. 六和商圈

作為購物好去處的六和商圈擁有百貨公司、戲院以及不定期擺設的市集。大家在商圈裡可以買到各式商品以及到特色餐廳品嘗美點。

商圈不匱特色美食，大家可以在「篤行市場」享用刈包，也可以安坐在「小日室刨冰」裡品嘗香芋花生冰，度過一個休閑的假日。

六和商圈

地址：桃園市中壢區中豐路、環北路、延平路及中美路所包圍之街區範圍

交通：於老街溪站2號出口離開後，步行約6分鐘

