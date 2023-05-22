台灣旅遊︳東北角小沖繩海景餐廳零死角　歎鮮海膽玉子燒海風送爽

台灣海邊特色食堂推介！台灣東北角風景區的海洋資源豐富，擁有不少沙灘、海景優美，一直吸引不少旅館、餐廳進駐。在區內的金沙灣，有間特設海景平台的日本餐廳更被冠以「小沖繩」的美稱。



台灣180°無死角海景餐廳

金沙灣海濱公園附近的海景餐廳「92k周末食堂」因有著日式裝修風格以及如同日本沖繩縣的景色，得到「小沖繩」的美譽。在食堂裡，大家可以一邊品嘗日本料理，一邊欣賞一望無際的太平洋風光，度過一個悠閒的假期。

（圖片授權：IG@lan_82）

餐廳部份範圍採取開放式設計，具備180°無死角的寬闊海景。食客可以一面吹著海風，一邊在太平洋壯麗的景色下用餐。餐廳於2022年更特別加建了海景平台，讓食客與大海更加親近，更清晰地聽到濤聲，享受在餐廳的時光。

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必食海鮮、玉子燒、沖繩特產海葡萄

膳食方面，食堂提供常賣菜單以及期間限定的漁獲菜單，大家除了可以點選龍蝦、蟬蝦、海膽與九孔鮑等海鮮，還可以品嘗玉子燒、沙律。此外，大家還可以在餐廳點選屬於沖繩名產的海葡萄丼，一串串海葡萄搭配鮭魚卵和山藥，賣相精緻。

到訪前要留意，「92k周末食堂」只於周四至周日營業。為避免等候多時，想在假期到訪餐廳的朋友宜先訂座。另外，不論經電話或線上訂座，也不能選定指明座位（包括深受歡迎的海景座位），餐廳會根據當日的訂位狀況，替大家安排座位的。