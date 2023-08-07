橫濱旅遊｜愉快動物餅展覽進駐橫濱　勁多打卡位附地點/展期/票價

橫濱景點推介！愉快動物餅是不少人的日常小食，不論是紫菜、牛奶、朱古力還是其他口味，都一直陪伴著大家成長。愉快動物餅最近於橫濱舉辦展覽，將餅乾上的動物活現大家眼前。大家可以在多達11個展區跟動物餅的動物留影、欣賞電影以及選購精品。即睇展覽詳情！



愉快動物餅展覽登陸橫濱

燴炙人口的愉快動物餅，即日起9月18日舉辦「愉快動物餅LAND（たべっ子どうぶつLAND）」展覽，讓大家跟餅乾上的動物見面。

動物餅上的動物隻隻跳出包裝紙盒，由平面轉化成立體，別有玩味。是次展覽。設置了多達11個展區，當中包括多個打卡位、電影放映處、360度投影空間、合照相框等，以多元化方式呈現不同動物的美態。

除了展品，展覽更設有AR互動元素，大家打開自已的電話，也可以在場內發現到不同的動物隱藏在各處。此外，大家每天都有在展館內找到不同的動物並跟牠們留影。每一日，出場的動物也不同，牠們跟大家拍照的時間亦有限。不想錯過與牠們合照的機會，謹記要盡早到場。

特設禮品店與Cafe 動物造型餐點勁可愛

逛過展覽後，大家可以到禮品店搜羅精品。將動物海報、鎖匙扣、扇子、頭飾等禮品帶回家珍藏。

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大家亦可以到期間限定的Cafe享用美點，包含具動物餅造型的咖哩飯、西餅，或是印上了動物圖案的漢堡、熱狗、意粉等，一嚐可愛動物由甜品轉化為鹹品的味道。

愉快動物餅LAND

地點：日本神奈川縣横濱市西區高島2-14-9 2F ASOBUILD

日期：即日至2023年9月18日

時間：11:00 - 20:00

費用：成人：800日圓（約港幣$44）；中學生：500日圓（約港幣$28）；小學或以下程度學生免費

