日本旅遊｜暑假LEGO展進駐關西高仿名建築　附展覽日期/地址/收費

LEGO展進駐日本關西！今個暑假至金秋，關西的兵庫縣立兵庫津博物館將會舉辦「我們一起玩吧！兵庫LEGO展」。展覽會展示多種不同藝術家所創作的LEGO，包括日式建築以及日本名物為造型的LEGO，饒具東瀛氣息！日本唯一獲得LEGO公司認證的專業搭建師——三井淳平亦會到場參與研討會，分享砌LEGO的心得。



LEGO展暑假進駐日本關西

LEGO展將會於今年7月15日至10月15日期間，進駐關西的兵庫縣立兵庫津博物館。今次展覽命為「我們一起玩吧！兵庫LEGO展」，將會展出多種不同造型的LEGO。

兵庫縣立兵庫津博物館早於年初已公佈將會舉辦LEGO展（圖片來源：兵庫縣立兵庫津博物館）

LEGO展巡迴到日本，當然不少得具有日本元素的LEGO。展覽期間，場內將會展出以日本城廓、吞拿魚、白老虎以及名畫《冨嶽三十六景之神奈川沖浪裏》等日本名物為造型的LEGO，大家可以從作品裡感受得到東瀛氣息。此外，場內還有得意emoji為造型的LEGO。

三井淳平（中）（圖片來源：兵庫縣立兵庫津博物館）

LEGO大師到場講心得

除了展覽之外，館方亦會在8月6日舉辦研討會。全球僅有21名之中的LEGO公司認證專業搭建師，亦是日本唯一獲得該認證的專業搭建師——三井淳平將會在研討會上，分享砌LEGO的心得。LEGO迷可以從中得知大師的成名經過、製作技巧、未來動向。參與前，謹記要事先於博物館官方網站報名，研討會的參加費為200日圓（約港幣$11）。

此外，館方會在8月27日安排講座，讓大眾得知LEGO認證專業建造師工作。有興趣成為LEGO專業人員的LEGO迷們，謹記不要錯過並盡早透過博物館官方網站報名。

（圖片來源：兵庫縣立兵庫津博物館）

我們一起玩吧！兵庫LEGO展

日期：2023年7月15日至10月15日

開放時間：09:00 - 18:00（4至9月期間）；09:00 - 17:00（10月至3月期間），逢周一閉館，如遇上假日則順延至翌日閉館

地點：兵庫縣立兵庫津博物館兵庫起始博物館（2樓、特別展覽室等）

地址：兵庫縣神戶市兵庫區中之島2-2-1

收費：成人300日圓（約港幣$17）；大學生200日圓（約港幣$11）；高校生或以下資歷學生免費

