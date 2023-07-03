日本旅遊｜日本新潟繡球夢幻盛開　指定日子免費打卡 附地址時間

日本繡球花開花了！踏入夏季，在日本觀賞繡球花的最佳時期到了。在中部地區的新潟縣，繡球花經已在多處盛開，正等待大家探訪。在縣內的國營公園，繡球花更在丘陵上盛放，大家可以在連綿的小丘與與梯間之中，與繡球花打卡留念。



新潟繡球花公園中盛放

在新潟的國營越後丘陵公園，繡球花經已在園內連綿的小丘上盛開，場面非常壯觀。園內的繡球花色彩亦非常豐富，藍的、紅的、白色佈滿多處、觸目皆是，嬌艷美麗，適合打卡。

當中，公園裡的梯間是最適合打卡的位置之一。大家在梯間上走、安坐梯級上，都可以拍攝到自己被繡球花上、下、左、右包圍的一刻，相當具夢幻感！

成人入場需購票 可攜帶寵物入園

要留意國營越後丘陵公園為收費公園，大家入園前需先購票。收費方面，成人為450日圖（約港幣$24.4）；65歲或以上的長者為210日圓（約港幣$11.4）；正就讀中學或以下程度學校的學生則可以免費入園。大家亦可以免費攜帶寵物入園，不過寵物不能進入公園設施的戶內範圍與登上園內的巴士。

指定日子免費參觀

國營越後丘陵公園亦不定期舉辦免費入園日（包括今年10月1、8日）或65歳以上人士免費入園日（包括今年9月18日），大家可以留意公園的官方網站。而冬季期間，公園更會連續3個月（12至3月）豁免收費，不過屆時就看不見繡球花了。

國營越後丘陵公園

地址：日本新潟縣長岡市宮本東方町字三ツ又1950番1

開放時間：09:30 - 18:00（5至8月）；09:30 - 17:00（9至10月）：09:30 - 16:30（11月至3月）；09:30 - 17:00（4月），不停期休園（可參閱官方網站）

官方網站：https://echigo-park.jp/

