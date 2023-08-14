KK園區｜台男獨遊泰國清邁被擄緬甸　逃亡墮樓下身重創靠1招獲救

再有華人被非法禁錮於KK園區以及被虐待的事件曝光！台灣一名男子獨遊泰國期間 在酒吧喝酒後神智不清，醒後發現自己被禁錮在車上並被送往KK園區。事主被強迫從事詐騙工作後，趁著主管離開園區時逃走，卻不幸從7樓高處墮樓、跌斷雙腳。事主最後在園區內的醫院靠1個舉動成功聯絡外界並獲救，近日成功返回台灣就醫。



成功獲救並返回台灣的事主（截圖來源：全球反詐騙組織）

台男獨遊泰國清邁 酒後被擄緬甸KK園區

專門協助拯救被非法禁錮、被販賣人士的全球反詐騙組織在YouTube發佈消息，一名高雄男子今年4月在泰國清邁旅行獨遊期間，因心情欠佳到酒吧喝酒放鬆心情。酒後，事主突然意識不清，只記得自己被人挾帶上車。事主酒醒後發現自己在車上，身旁坐著2名背著武器的武裝份子。為求自保，事主沒有掙扎，只向武裝份子問了自己為何身在那處。在得不到回應下，事主保持沈默，並依從武裝份子指示。事主自己喝的酒原來被落了迷藥，其後他被載到緬甸KK園區所在的的勐平，那裡雲集詐騙集團。

泰國多處設有酒吧（圖片來源：Agoda）

事主逃亡墜樓 腳骨碎腰椎斷

事主為了避免自己被毒打或轉賣到其他地方，只能按主管的指引做好詐騙工作。一段時間後，事主趁著主管外出，趁機會與15位同事逃跑。他們從7樓綁床單並準備垂降到地面。期間，事主因怕被發現而受驚，不幸墜樓。事主之後被送回園區內的醫院治療，醫生告訴他「你的腳骨都碎了，腰椎也斷了」，下半身嚴重受創。事主當時身上有些錢，決定賄賂醫院警衞以繼續逃走。在警衞的安排下，他成功以電話聯絡身於台灣的親人。最後透過全球反詐騙組織與當地台商的協調下獲救。

事主勸眾： 到泰國勿獨遊

事主目前身在台灣一所醫院接受治療，他感慨自己沒有辦法再站起來。他呼籲計劃前往泰國的旅客，在當地活動時應結伴同行，不要自己一個人，以免遇上危險。