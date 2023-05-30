泰國機票｜泰國新航空泰酷擬飛香港　空中食Omakasae/打機換禮品

到泰國旅遊或將有多一間航空公司可供選擇！泰國有媒體報道，計劃於2024年第一季首航的泰酷航空（Really Cool Airlines），擬設多條國際航綫來往曼谷與多座亞洲城市，香港、台北、星加坡、日本亦榜上有名。即睇泰酷航空的最新資訊、特別服務！



泰國新航空公司2024首航 擬設香港至曼谷航綫

泰酷航空（Really Cool Airlines）是目前泰國最新成立的航空公司。根據泰國媒體報道，泰酷航空計劃於2024年開辦首批國際航綫，當中包括曼谷至香港、台北、星加坡、日本的航綫，而航綫實際開辦的日期、費用、班次，則有待官方進一步公佈。

（圖片來源：泰酷航空）

萬呎高空享受Omakasae

泰酷航空以「酷（Cool）」為主題，期待旅客身處在機上時，會感到身邊的事物與服務也很Cool，得到與別不同的飛行體驗。

（圖片來源：泰酷航空）

雖然泰酷航空未公佈機隊由甚麼型號的飛機組成，但航空公司的網站已揭露了他們很Cool、很特別的機身塗裝。泰酷航空旗下的飛機機身由天空的顏色——白色與多種藍色、湖水綠色所構成。而駕駛艙外的位置特別塗上太陽眼鏡與耳機的圖案，讓飛機看起來如一隻正聽著歌、樣子非常Cool的鳥，別開生面。

（圖片來源：泰酷航空）

客艙方面，泰酷航空表示旅客將在機艙內得到無與倫比的體驗。設備方面，航空公司引入了獨特設計的座位，讓乘客在空中感到更為舒適。另外，機艙內帶有情調的燈具以及音樂，讓人心情放鬆。不知道大家在充滿科技感的機艙裡感到很Cool的時候，空中服務員會不會提供毛氈（Blanket）。

（圖片來源：泰酷航空）

雖然未知空中服務員會不會很Cool，泰酷航空計劃引入讓人感到很Cool的服務，例如將日本流行的點餐方式「Omakase」帶到空中，讓乘客在萬呎高空享用壽司、刺身。此外，大家也可以在飛機上玩電子遊戲的同時賺取積分，用來換取機上小食或其他禮品，讓機上娛樂變得更有意義。