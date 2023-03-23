泰國首都曼谷是港人熱門的旅遊目的地，不少人都會選擇以自由行的形式在當地觀光。不過，曼谷的士司機濫受車資的情況不時發生，令人氣憤。近日，曼谷蘇萬那普機場就決定嚴懲一名濫受旅客約$300車費的的士司機，禁止他終生再於該機場接載乘客。

泰國的士司機濫收車費被嚴懲！自製收費表 機場出曼谷收貴約3倍

曼谷的士司機濫受車資的情況不時發生，不少曾到訪當地的旅客都曾「被劏」，但大部份旅客為免延耽誤行程，而選擇吞聲忍氣。

示意圖，非肇事的士（圖片來源：泰國國家新聞局）

近日，泰國有媒體報道，一名台灣旅客於曼谷素萬那普機場乘搭的士前往曼谷市中心後，被司機濫受車費。到達目的地後，司機向她出示一張疑似自製、非官方的收費表，並向她收取約1,200至1,500泰銖（港幣$275至$344）的車費，而正常按車錶收費的金額，由機場前往市區則只須約300泰銖（港幣$69）。

曼谷一隅（圖片來源：Unsplash@Florian Wehde）

事件於網上廣傳後，負責素萬那普機場運營的泰國機場公司立即調查事件。經調查後，濫收車資的的士司機已終身被禁止在素萬那普國際機場的士站接載乘客。機場公司更透露已將該名司機的資料送交泰國陸路交通部，要求陸路交通部考慮吊銷他的的士執照，以避免更多旅客受害。

曼谷一隅（圖片來源：Unsplash@Tan Kaninthanond）

雖然肇事的的士司機經已被嚴懲，但大家旅行期間難免會遇上的士司機濫收車費。為避免受騙，大家於外地乘搭的士前應先查詢的士車費的大概費用，包括路程費用、附加費等。大家亦應該在登車時記下車牌號碼與的士司機的姓名（如有），以便於不幸受騙後採取法律行動或向保險公司索償。