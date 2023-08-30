日本大阪咖啡店2023｜5間推介實試　打卡LV Cafe/紅茶美人附地址

日本大阪5大咖啡店（Cafe）2023推介！大阪Cafe林立，許多風格獨特的咖啡店新開幕如雨後春筍，例如超人氣的「紅茶美人」吃美顏花茶刨冰、LV Cafe 及卡通法式麵包的咖啡店等，點心連咖啡$28起，較香港咖啡店便宜得多。嚐大阪最好的咖啡，享受休閒旅遊時光，跟住《好食玩飛」記者的推介，試勻5間大阪人氣咖啡店！



記者是Cafe精，今次為大家推介大阪5大至新咖啡店！（圖片由記者提供）

2023大阪5大咖啡店推介【1】COBATOPAN FACTORY

在大阪市的天滿橋附近，有一家名為COBATOPAN FACTORY的麵包店，不論店面外觀和販售的麵包都十分可愛，猶如童話故事中的場景一般！這家麵包店的理念是打造一間令人懷念的熱狗麵包專賣店，外觀以茶色磚瓦和木質招牌為主，加上大片玻璃，營造出一種溫馨懷舊的氛圍。此外，店門口還擺放了長椅和一個像是縮小版公車站牌的立牌，讓整個場景更有趣味性！

記者至愛COBATOPAN FACTORY的招牌熱狗麵包，看上去十足一隻小怪獸，一個¥230（$12），咖啡也不過¥290（$16），放在手上也可愛度滿滿，令人難以抗拒。

COBATOPAN FACTORY（コバトパン工場）

地址：大阪市北區天間3-4-22日豐岩町大廈1樓

營業時間：星期一至五 8:00~19:00、星期六、日或公眾假期 8:00~18:00（星期三休息）



2023大阪5大咖啡店推介【2】LV Cafe

LV Cafe於2020年2月1日在大阪心齋橋御堂筋開業，這也是繼東京店後，LV Cafe在日本開設的第二家分店！LV Cafe位於日本最大的LV旗艦店Maison Osaka Midosuji的頂層，完全是LV粉絲們必訪的聖地！此外，裝潢設計由建築師青木淳Jun Aoki負責，每層內部設計則由紐約建築師Peter Marino操刀，空間感十足！

在LV Cafe，招牌甜點為「草莓開心果芭菲 ¥3400（$182）」，不僅賣相吸引，草莓還好甜！店員還會主動拿一盒草莓給客人拍照，好貼心！此外，LV Cafe的咖啡也是絕不可錯過的，全都有LV拉花，當中記者推薦V Royal Milk Tea ¥1800（$97）和V Cafe Latte ¥1800（$97），雖然不算平，不過味道不錯。

LV Cafe

地址：大阪府大阪市中央區心齋橋筋2丁目8-16

營業時間：11:00-20:00



2023大阪5大咖啡店推介【3】coucou amande

位於大阪梅田中崎町的coucou amande，開業以來即人氣高企，門口排著長長人龍，好似記者造訪當日就等超過2小時，非常誇張！他們的主打甜點是手工製作的達克瓦茲（ダックワーズ），每件鬆餅都是新鮮製作，吃起來非常鬆化！此外，這家店是由一幢超過80年的私人住宅改建而成，一樓是廚房和外賣區，二樓則是咖啡室，裝修以白色和深色木材為主，帶有濃濃的韓式風格。

至於食物，記者推介Tiramisu 達克瓦茲 ¥500（$27），咖啡、朱古力及酒香濃郁，中間的車里子好新鮮，個人覺得甜度可低多一點，味道會更完美！

coucou amande

地址：大阪市北區中崎3-2-18

營業時間：11:00-18:30



2023大阪5大咖啡店推介【4】neel nakazaki

同樣位於大阪梅田中崎町，另一家人氣新星，還有今年5月新開的「neel nakazaki（にーる なかざき）」!neel nakazaki來自東京的過江龍，品牌標誌為一個可愛的梨子，令人一見難忘！店家必食招牌可麗餅和炸豬排三明治，其中可麗餅使用國產小麥粉製成，加上自家製的糖醋，簡單又美味。至於飲品，店家咖啡均是自家烘焙酸度適中，好適合夏天飲用！如不愛咖啡，還有一系列花茶，在錫蘭紅茶上，加入瀨戶內海檸檬、長野白桃及青蘋果等時令水果，消暑解渴。

neel nakazaki

地址：大阪府大阪市北區中崎西4丁目1-13

營業時間：10:00-20:30



2023大阪5大咖啡店推介【5】紅茶美人Tea Beauty Plus

夏天遊大阪，食一碗刨冰最消暑！位於大阪梅田的新店「紅茶美人Tea Beauty Plus」，於今年６月新開，主打一系列特色紅茶刨冰，讓人吃冰同時都可以養顏！口感濃郁又清新，食完都好舒適涼爽！

紅茶美人Tea Beauty Plus

地址：大阪府大阪市北區中崎西4丁目1-13

營業時間：10:00-20:30

