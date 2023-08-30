銅鑼灣開倉｜手提電腦割價$999起　開學開工書包皮鞋休閒便服1折

銅鑼灣開倉優惠低至1折！今次為莘莘學子而設，主題為「開學用品祭」，精選多款開學用品，包括多個品牌既電腦、書包、皮鞋、平底鞋、兒童圖書、玩具及時一些休閒服飾，全部1折起發售！當中手提電腦款更有限時特賣，最平$999可入手！即睇銅鑼灣開倉，開倉日期及地址。



（圖片來源：「Times Square Bazaar 時代廣場展銷集」官方Facebook）

手提電腦/電腦配件/圖書/書包/鞋履/休閒衣物大減價

銅鑼灣時代廣場的展銷集Times Square Bazaar經常舉辦開倉優惠活動，今次正舉行「開學用品祭」活動，從現在到9月4日，包括開倉有大量手提電腦、電腦配件、電腦袋、兒童圖書、練習本、書包、鞋履、休閒衣物等，精選產品更低至一折，品牌包括：ASUS、DELL、LENOVO、Logitech、Doughnut、ECCO、Jeanswest、BJORN BORG、CRUMPLER、EPIC、Pick&Pack、Pearson、Seeds、Teens Channel、Arena、Speedo、Soprano等，超多激筍開倉產品！

ASUS、DELL、LENOVO等手提電腦低至四折

「開學用品祭」活動最大亮點是有一系列大量手提電腦、電腦配件及電腦袋用品，當中ASUS、DELL、LENOVO等手提電腦低至四折，部分指定型號$999起！

至於書薄文具，「開學用品祭」內還有Seeds 及 Pearson 書本低至$10/本、Jeanswest 短袖Tee $70起、牛仔褲$150/條、夏日連身裙$200起、太陽眼鏡 $100、襪 $80/6對、帽 $120及背囊 $250！買3件即享額外9折，買5件即享額外8折呀都參與其中，提供開倉優惠價格。至於書包，Doughnut 書包低至$270、Pick&Pack 及 LetMe Light 兒童及成人書包低至$140，買兩件95折，買三件9折，買四85折，想買的人必不可錯過。

銅鑼灣Bazaar 開學用品祭開倉

日期：2023年8月30日至9月4日

時間：11:00am - 9:00pm

地點：銅鑼灣時代廣場一座16樓

