自助餐優惠｜灣仔六國酒店半自助午餐買3送1　人均$164附訂座詳情

撰文：豬肉丸
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自助餐優惠！灣仔六國酒店Le Menu推出激筍半自助午餐買3送1優惠，自選一款主食，再任歎沙律、意式開胃前菜、餐湯及啡茶，人均也不過$164起！即便單點主食一份也不過$138起，好抵！是時候約齊親朋好友去歡聚！

（圖片來源：六國酒店官方Facebook）

六國酒店Le Menu半自助午餐買3送1

六國酒店Le Menu以維多利亞風格設計，用餐環境向來為人津津樂道。由即日起，逢星期一至五，Le Menu推出全新半自助午餐買3送1優惠，由12時至下午2時30分供應，人均只需$164起！兩個半小時期間，可任食沙律、意式開胃前菜、是日餐湯及精美甜品，另可從15款主菜自選一款，備受歡迎的主菜包括西冷牛扒配黑椒汁、龍蝦意粉配野菌及三文魚籽、慢煮五香羊架、慢煮加拿大豬鞍配香蜜蘋果醬、和牛紅酒煲仔飯、煎比目魚柳配白酒忌廉汁…等等，快立即訂購與親朋好友假日共享快樂時光！

（圖片來源：六國酒店官方Facebook）

六國酒店 - Le Menu 半自助午餐買3送1

日期：即日起至另行通知（星期一至五限定，公眾假期除外）
用餐時間：12:00nn-2:30pm
地址：香港灣仔告士打道72號一樓
訂座網址：https://app.optitable.com/tc/reservation/at/lemenu/?rid=293

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