颱風蘇拉｜超級藍月亮8.31現錯過等6年　打風照睇到咩時間最好？

超級藍月將於今晚亮相，屆時大家可以看到今年全年最大的滿月。在超級藍月的現象下，月亮比平日看起來更大、更壯觀，而錯過了今次的超級月亮，要待足足3年後才能再次欣賞到！記者整合了5個市區賞月好去處，方便大家入夜後前往觀賞。不過，超強颱風蘇拉正逐漸靠近香港，對大家觀賞超級藍月又有沒有影響？



去年上街賞月的民眾（廖雁雄攝）

超級藍月是一種罕見的天文現象，在「超級月亮」和「藍月」2種天文現象同時間出現才會呈現。超級藍月出現期間，大家將會看到比平日更大、更壯觀的月亮。要留意，藍月是指1個陽曆月份第2個滿月，香港太空館曾撰文強調藍月期間，月光並不會呈現藍色。

2020年10月31日期間在香港出現的「藍月」（羅君豪攝）

香港太空館指出，超級藍月將會於今晚19:07分從東方升起。而天文台則透露，今晚若天色良好，月亮的直徑看上去會比平日見到的滿月大6%。而到今晚11點54分，月球會距離地球最近，亦即是大家屆時可看到今年最大的月相。

百年間只現4次 錯過要等6年

超級藍月相當罕見，根據台北市立天文館之統計，1951年至2050年期間，超級藍月僅於1996、2010、2023及2029年出現。即亦是超級藍月百年間只會出現4次，而錯過了今晚的，要待6年後才能再次欣賞。

香港太空館則建議大家在東面的空曠地方賞月，獲得較佳的觀賞效果。而西貢的天文公園因光污染較少且處於東部，是賞超級藍月的好去處之一。

颱風蘇拉吹襲下仍有機會見到

雖然超強颱風蘇拉正逐漸靠近香港，但今晚大家仍有機會欣賞到超級藍月。根據香港天文台今早11:45的預報，今日下午部分時間有陽光，天氣炎熱及乾燥。今晚大致多雲，有幾陣驟雨。由於未達到密雲的狀態，大家仍能夠在雲量較少之際，觀賞到藍月亮。今晚19:07開始月出，23:54月球會距離地球最近，亦即是大家屆時可看到今年最大的月相。

（截圖來源：香港天文台）

不過，超強颱風威力不遜且天氣可以在短時間內迅速變化，大家賞月時應留意自己所身處環境的安全。當天文台發出3號強風或更高的熱帶氣旋警告訊號，大家應遠離岸邊、海濱賞月，以免被湧浪捲走。