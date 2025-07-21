10號風球期間僅4航班降落　全屬這公司　打風時升降與否取決4因素

10號風球飛機降落｜10號風球飛機起飛｜韋帕｜天文台於昨日（20日）早上9時20分將風球升級，由8號風球改發為10號風球，大批本港航班亦在惡劣天氣下取消，翻查資料，原來十號風球期間，本港共有4班機在大風大雨中降落，而且同屬同一間航空公司，事件吸引不少香港航空討論區的FB群組和Threads紛紛議論！有網民表示，「果然好進取。」



天文台曾在YouTube節目中解釋過，原來即使掛8號風球，航班也未必一定會取消，飛機能否如常起飛，是取決於4大因素，即看下文啦！



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10號風球飛機降落｜僅4班HX航班順利按時抵港

韋帕日前襲港，導致本港取消500班航班，當中約有400班航班需重新編配。不過，根據香港國際機場官網的航班資訊，天文台掛上10號風球期間，香港航空共有4班客機順利按時抵港，分別是由北京抵港的HX305、重慶的HX497、東京成田的HX607，以及登巴薩的HX706。網民留言指「上星期黑雨，超級大雨嗰個其他航空公司都唔敢飛」、「係咪因為都就三四點個風都遠離咗，所以都俾降落呢？」

（香港國際機場官網）

（香港國際機場官網）

（香港國際機場官網）

（香港國際機場官網）

天文台列4大影響航班因素

香港天文台曾經製作節目，向公眾講解香港受颱風吹襲下，飛機能不能如常升降。在節目中，天文台就曾經指出飛機能不能在颱風下升降取決於風向、風速、跑道能見度等，並強調飛機能否升降與熱帶氣旋訊號無必然關係。

颱風影響航班4大因素【1】跑道的風向及風速

天文台於節目中表示，飛機主要是借助逆向吹向航機的風來大升浮升力，若風向與跑道平行，則有利於飛機起飛。反之，若與跑道垂直的「側風」出現，則有機會使飛機降落時失平衡，令其中一邊機翼太接近地面或著地，形成意外。故此，當側風風速過大或出現風力大的氣流時，機場會暫停飛機升降，以保航班安全。

颱風影響航班4大因素【2】跑道的能見度

此外，天文台表示能見度也會影響飛機升降。即使風速、風向合符飛機升降要求，若跑道範圍視野有限，飛機亦會因意外風險過大而不能升降。

香港國際機場停機坪（羅國輝攝）

颱風影響航班4大因素【3】閃電

除了以上因素，國泰航空的總機師（訓練）Peter Clemmow機長曾在「國泰的故事」中透露，閃電同樣是影響飛機能否在風暴下即常起飛的因素。

閃電會影響飛機升降（圖片來源：Unsplash@Micah Tindell）

即使天氣看起來平靜，但若機場發出了紅色閃電警告（機場有系統探測到機場島周圍1公里範圍內有雷擊），停機坪的活動均必須暫定。他亦透露，紅色閃電警告生效期間，飛機即使在晴空萬里的天際上飛行，也不能夠降落。

颱風影響航班4大因素【4】地勤職員能否工作

天文台亦表示，飛機能否如常起飛，取決於天氣惡劣影響地勤職員的程度。若天氣惡劣得地勤職員無法工作，即使風速、風向合符飛機升降要求，飛機亦不能升降，換句話說，機場缺前線工作人員，可癱瘓機場運作。

2008年6月香港暴雨下的北大嶼山公路及翔東路，2條路均被被泥石流徹底淹沒（圖片來源：Wikimedia@WING）

翻查資料，2008年6月香港暴雨期間，當時所有連接大嶼山的聯外公路（包括北大嶼山公路及翔東路）被泥石流徹底淹沒，大量民眾無法依時前往機場登機或工作。

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