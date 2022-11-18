獅子座流星雨2022今晚上演！每小時約10粒　附建議時間及觀賞地點

獅子座流星雨2022今晚有得睇！獅子座流星雨正值活躍期，繼10月下旬的獵戶座流星雨，本港的夜空即將於11月19日再度被活躍的流星雨劃破。根據香港太空館的預測，本港時間11月19日午夜12時至凌晨2時將會是觀賞獅子座流星雨的最佳時期。



獅子座流星雨燃亮夜空 11.19最適宜於本港觀賞

每年11月6日至11月30日為獅子座流星雨的活躍期。雖然香港太空館估計這場流星雨已於11月18日早上7時到達最高峰期，惟因月亮光度與輻射點位置之影響，館方推斷本港最適宜觀賞是次流星雨的時間為11月19日午夜12時至凌晨2時。

（Unsplash@Michał Mancewicz）

於本港觀賞獅子座流星雨之最佳方位

香港太空館預測11月19日凌晨為觀賞最佳時期。太空館認為今次香港觀測條件相對較差，預測是次流星雨的「雨量」不大，天頂每小時出現率僅為10。不過，市民在西貢東部、大嶼山南部等光害較少之處仰望夜空，仍有機會看到獅子座流星雨劃破天際。

天文學作家羅伯特．倫斯福德（Robert Lunsford）在國際流星組織撰文，提醒觀星者若想欣賞更多流星雨，可於月亮升起時面朝南方或於月亮沒有升起時面朝東方，以避免月亮光度較高而影響觀賞。

（Unsplash@Fernando Rodrigues）

觀賞獅子座流星雨好去處

觀賞獅子座流星雨好去處【1】西貢天文公園

位於西貢萬宜水庫的天文公園佔地1200平方米，是一個遠離鬧市、光害輕微的公園。園內具備不同的觀星設備，觀星者可以躺臥在斜背觀星專為用座椅上觀星。公園全天候24小時開放，適合通宵觀察星象。

交通：乘搭九巴94、96R、289R號線或專線小巴7、9號線，在上窰下車再轉乘的士約十分鐘或步行約九十分鐘前往天文公園

(由於地方偏遠且的士較少，在上窰可能需要透過電召方能搭乘的士 )



觀賞獅子座流星雨好去處【2】大嶼山籮箕灣海灘

大嶼山的籮箕灣南臨太平洋，一望無際，光害頗低。觀星者在海灘上同時欣賞海景與繁星夜色，十分寫意！

交通：乘搭嶼巴1、2、11、11A、23、N1號線，在水口村下車，再步行約二十分鐘前往



觀賞獅子座流星雨好去處【3】西貢大拗門

西貢大坳門擁有大片草地，觀星者可直接躺於草地上觀星，沉浸於星空之下。與上述兩個好去處相比，此處設施較為完善，設有停車場、自動販賣機及洗手間等設施，便利通宵觀星的遊客購買各式飲料解渴。

交通：乘搭九巴91、91A、91R號線或專線小巴16、103、103M號線，在大拗門下車，再步行約二十分鐘前往



觀星注意事項

在不使用望遠鏡之情況下，用肉眼亦可以觀測流星。如有需要，可同時帶備星圖、紅光電筒、地蓆或摺椅。使用觀星筆或電筒時，切勿胡亂照明，以免影響到其他觀星人士。凌晨時份，郊野的氣溫一般較市區為低，通宵觀星時務必保持身體溫暖，宜預先帶備足夠衣物、飲用水及食物方進入郊野。

獅子座流星雨2022

活躍期：11月6日至11月30日

太空館建議觀測時段：11月19日凌晨12時至2時

本地觀測條件：較差

