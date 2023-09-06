深圳咖啡｜瑞幸茅台醬香拿鐵爆紅單日賣破億！網民見暈︰有腐乳味

深圳新咖啡！內地咖啡新貴！瑞幸luckincoffee聯乘貴州茅台推出「醬香拿鐵」，全國爆紅！單日賣破1億人仔！刷爆小紅書及微博，人人買來飲，但網民反應兩極兼搞笑，飲完見暈、有陣腐乳味；好飲啊！一飲上頭、愛上。



（圖片來源︰小紅書@活力的維維）

內地瑞幸咖啡luckincoffee名氣大（儼如Starbucks），單在深圳已有過100間分店，分店多數在近地鐵站的大商場內。近日與貴州茅台推出了一款名為「醬香拿鐵」的聯名產品，「醬香拿鐵」主打用茅台白酒加入香濃的拿鐵咖啡。在首4已狂賣了542萬杯，單日收益超過1億人民幣，引起了大量消費者的關注和嘗試。

「醬香拿鐵」每杯售¥38，首日推出售¥19。在小紅書/微博上隨即引起熱烈討論，「#醬香拿鐵」、「#瑞幸」和「#茅台」等相關標籤在微博上獲得了數千萬次的瀏覽量。微博貼文紛紛見︰「這是年輕人的第一杯茅台，中老年的第一杯瑞幸。」醬香，其實是茅台酒的一種口味，而最常見的還有濃香、清香和米香口味。

（圖片來源︰小紅書@AVIVA）

香港人頻頻上深圳玩，大家也會試試這杯紅透內地的「醬香拿鐵」？或者先看看網民真實感受。

有網民表示奶味好重，喝起來不像咖啡，餘味很濃。有些人對咖啡入酒的餘味不太喜歡，更嫌茅台成分太少。醬香拿鐵的酒精濃度其實低於0.5%，不過已有網民飲完見頭暈暈。

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「有沒有人跟我一樣喝了頭暈的運我和另一個女同 事喝了都暈，但我倆平時酒量還可以。裡面有真茅台的，只不過量很少，不過都勿駕駛！踩雷的，難喝，為了這個茅台袋子，買了兩杯咖啡...頭昏 太難喝了。純純的智商稅。沒有人覺得有股腐乳的味道嗎？為什麼真會有人夠膽去嘗試？」

不過，都有網民覺得正：「我覺得好好喝啊，香！覺得挺好喝的！想要個紙袋收藏。」

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