深圳美食｜瀑布蟹黃撈飯足10隻蟹¥48份　歎花雕醉蟹僅百元附地址

深圳美食！在香港想食足料的蟹黃撈飯，動輒都幾百蚊起跳，之但係來到深圳食，價錢相對就親民得多！深圳這家餐廳主打超澎湃的蟹黃撈飯，一份足足用上10隻蟹的蟹膏量，倒落飯好似瀑布般，邪惡十足！重點是蟹黃撈飯連小食及飲品都不過¥48！激抵！即睇地址及詳情！



（圖片來源：小紅書@一个深圳混子）

足料蟹黃撈飯 1碗蟹黃用上數十隻活蟹

金黃的蟹黃與飯粒混合在一起，每一口都充滿了濃郁的海鮮香氣，諗起都令人口水直流！想大啖食平靚正的蟹黃撈飯，必要去深圳海岸城的「蟹一品·蟹黃面」！「蟹一品」從杭州開始風靡，近來在深圳海岸城開設了分店，隨即登上大眾點評「深圳創意菜打卡人氣榜第1名」，門口長時間排著長長人龍，人氣高企！

無論是撈飯還是撈麵，每一口都能品味到蟹黃的豐富滋味，讓你回味無窮。（圖片來源：小紅書＠一个深圳混子）

單人蟹黃套餐¥48 升級加埋花雕醉蟹都不過百

如店名所示，餐廳以蟹黃料理聞名，提供撈飯或撈麵的選擇，每道菜都滿滿地覆蓋著蟹黃瀑布，而每碗蟹黃還用上數十隻活蟹新鮮拆製，可一口氣食均蟹粉、蟹黃、蟹肉及蟹膏等全蟹精華，非常有誠意！此外，食材奢侈，不代表埋單時荷包必血流成河，「蟹一品」供應的蟹黃撈飯價格好親民，連小菜及飲品，單人蟹黃套餐只需人仔¥48！嫌唔夠喉，可升級加埋2隻花雕醉蟹，一份加不過人仔¥98！激抵！

必食花雕羅氏醉蝦 花雕醉大閘蟹

除了蟹黃撈飯，「蟹一品」的花雕羅氏醉蝦¥69都十分出名，隻隻吸滿花雕酒， 香味撲鼻！此外，一系列蟹宴菜品都不可錯過，如花雕醉大閘蟹 ¥98、香辣蟹¥98、蟹粉春卷¥22等，啖啖鮮甜，食到啜手指！

吃完濃味蟹黃撈飯，不妨再點「蟹一品」的樽裝特飲「望杏福」或「望檸萌」解膩，由枸杞、烏梅及檸檬等零添加食材製成，其清爽的水果汽水口味，有助解辣、解膩、解油，頗獲好評。

蟹一品·蟹黃面（海岸城店）

營業時間：11:00am-23:00pm

地址：海岸城保利文化廣場2樓A2-09

