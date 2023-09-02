香港人在內地按摩搞壞規矩？深圳人：別再給小費！員工都是受害者

最近，隨着深港交流的進一步加深，有人察覺到香港人來深圳，不僅帶動了消費，還帶來了小費。直到終於有深圳人受不了了，在社交媒體上發佈了「給香港人的三條建議」，第一條就是：不要在內地給小費了！



「希望香港人在內地按摩時，別再給小費了，通關之後按腳越來越貴了！深圳沒有小費文化，不要抬高物價了！」

香港人是委屈地喊冤：第一次知道原來在深圳不用給小費，因為一直以來在深圳按摩都得簽小費單，不給的話服務員就黑臉。（深圳微時光授權使用）

然而，令人想不到的是，香港人卻是委屈地喊冤：第一次知道原來在深圳不用給小費，因為一直以來在深圳按摩都得簽小費單，不給的話服務員就黑臉。

有人質疑，除了被強制性收小費，也常看到香港人在深圳自願給小費，潛移默化地讓某些行業養成了收小費的習慣。

正如這世上本沒有路，走的人多了，就有了。深圳本來沒有小費文化，來的香港人多了，就有了。事實真是如此嗎？👇👇👇

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強制性收小費叫規矩，不叫習慣

根據香港網友的吐槽，深圳強制收小費的場所基本上集中於服務業，比如水療、沐足、按摩、美甲、美睫等等。

其中，水療場所是強制收小費的重災區，尤其是大型水會。

「無論按得好不好，按完後就拿小費單給你簽，不想給也要給。」香港人阿峯説，他來深圳按了十幾年摩，一直都被收小費，只不過以前沒有那麼貴。

他常去的一間水會，疫情前小費分三個等級，分別是40、60、80元（人民幣，下同），疫情後相對應漲到了60、80、120元。

他總結道，雖然提供了不同的金額，但選的金額越低，也代表着服務態度可能會越差。

「選60元的小姐姐黑臉，選80元的小姐姐會問你要不要喝杯水，選120元的小姐姐會幫你鬆多幾下肩膀，叫你可以睡一會再下樓。」

同樣是去水療，第一次去的梅姐説她人都傻了：在香港都沒給過小費，到深圳來了之後，大堂服務要小費、按摩要小費、更衣室也要小費、就連洗個澡幫忙掛衣服的都要小費……

她生氣的是，沒有工作人員提前告知她這一「規矩」，導致一個又一個服務員伸手向她要小費的時候，她給也不是，不給也不是。

「説句實話，我可以接受明碼實價地加價，但是這樣收小費有種硬搶的感覺。」

有深圳網友表示不解，自己去同一間水療，為什麼沒有經歷過收小費的問題，難道服務員都會「看人下菜碟」，只針對香港人收費？

同樣的強制性簽小費單，也發生在東門的小按摩店和美甲店裏。

有香港人去按完摩之後，老闆才和他説按摩費和小費是分開算的。「我也不想給小費，畢竟290元按70分鐘，在深圳也不算便宜。還要另外付小費，而且還不是隨心的，最低要50元。」

他覺得這種先斬後奏非常搵笨，不想付小費，但又因為是來遊玩的不想惹事，最後只能默默嚥下這口氣。

一位香港人在東門美甲時，被美甲師傅要求多付50元作為小費，話裏話外還暗示自己很少收到50元以下的小費。

「美甲價錢是130元，美甲師傅開口就是50元，相當於花了180元，做出了50元的效果。」

她很生氣，感覺像羊入虎穴被擺了一道一樣，「美甲做得好看就算了，我心甘情願。但是這個師傅看着就是新手，明顯就是把我拿來練手的，指甲磨得很痛不説，做出的指甲也不是我想要的效果。」

香港人北上消費，圖的就是「平靚正」。現在，部分行業因為有了不低的小費，頗有了一些「妹仔大過主人婆」的意味。

「按個摩也才三四百元」，梅姐説，來了一次，光是小費就給了五百多。她心疼這些錢，「算上小費和路費，總價都快和香港持平了」。

「在香港，給小費是對對方服務的一種肯定和謝意，這才是小費文化的初衷」，在他們看來，這是一種自願的小費習慣，滿意了才會給，不滿意可以不給。

「強制性收小費，那叫規矩，不是習慣。」

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心甘情願給小費，有但不多

不同於於強制性收小費，有香港人表示，在深圳也自發給過小費，而且給得心甘情願。

香港網友「一朵金花」説，她每次來深圳，都去同一家按摩店找同一位技師，她們之間建立了很深的聯繫。

那位技師和她推心置腹，每次按摩時，都會和她聊家事。「她的身世聽起來很可憐，我很想幫助她，加上她技術很好，所以每次我都會給她100元小費，鼓勵她。」

或許是像朋友，或許是有了小費的加持，這位技師每次都盡心盡力，讓「一朵金花」覺得，就算加上了小費，也是極具性價比的一次體驗。

因為共情或者同情服務員，而給予小費的香港人，並不在少數。

在水療店上班的秀珠表示，自從他們店有越來越多的香港顧客之後，老闆就降低了他們的底薪，把小費的佔比提高了，要求他們想要賺更多的錢，就爭取讓客人更滿意。

乍一看像是在要求員工提供更好的服務，實際上卻將工資壓力轉移到員工和顧客的身上。

「雖説原本的薪資也不高，但老闆該給的還是會給。現在水療的小費也有等級，運氣不好的時候，薪資會比之前少一兩千。」

香港網友表示，就因為經常聽到這樣的故事，感覺不給小費的話，會直接導致服務員的收入減少，而他們偏偏幹的又是辛苦的體力活，不給確實不人道。

有的香港人是純粹享受給小費的那種快樂，花對他們而言的小錢，感受「顧客就是上帝」的感覺。

網友劉海柱説，自己每次去按摩，洗完澡換鞋子的時候，店裏的小弟會給自己倒一杯茶，他每次都會給10元的小費，只為了聽一句「謝謝哥」。

有一些香港人則是會取整給商户，剩下的10元、20元的零錢，他們感覺沒有必要拿回去，就直接給了員工當小費。

在酒店工作的夏美也有這種感覺，他們酒店的門童由於經常幫香港人拿行李，所以也經常拿到一些零散的小費，基本上都是100元以下的散錢。

有網友看到，有更闊綽的香港人，吃完人均200元的自助餐後，感覺性價比實在太高，服務員的態度也很好，所以默默在桌子上又留下了200元的小費，送給服務員。

在這些香港人看來，用小費感謝別人提供了好的服務，這是在尊重別人的勞動成果，無可厚非。

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深圳人：不要給小費！

然而，大部分深圳人對小費的態度，是不約而同地反對。不僅反對香港人在深圳給小費，還要反對深圳人強制收小費。

「不要給小費，大陸自古以來就沒有這種文化，服務費都包含在價格裏面了。而且大陸人的消費水平就那樣，收入就那樣，千萬不要抬高物價。」

「小費文化就是把用工成本推到客戶身上。員工要想多賺錢就得靠小費，所以遇到客人不給或者少給小費，他心裏埋怨的不會是老闆給的工資低，而是顧客孤寒，這樣一來，老闆就把工資矛盾轉嫁給顧客，員工和客户都是受害者。」



為了不讓小費文化內地盛行，讓香港朋友們不再吃啞巴虧，內地朋友們紛紛出謀劃策，讓香港朋友扛起舉報的大旗。

「最好就先拒絕，要是對方態度強硬，就錄音，錄下加收錢的理由，確保對話裏面説清楚做了多少個項目，一共多少錢，現在商家要你多付多少錢，然後打12315（消費者投訴舉報熱線）或者12345（政務服務便民熱線）舉報。」

「下次問問他收的小費有交税嗎？要給小費就得開發票，不然就可以投訴他們暫停營業的。」

「在內地，遇到什麼問題都可以直接電話打110，110可以解決任何糾紛問題。」



深圳人建議，雖然香港人對深圳的消費環境還不太熟悉，但可以隨時向一個大陸人諮詢，因為有些坑，是可以提前規避的。

「比如按摩前，可以先在社交軟件上看評價，或者是直接在軟件上團購，上面是多少就付多少錢，會標明不會是否有額外的收費，去之前再預約就可以了。」

實際上，強制性「簽小費」的風波也影響着很多足浴店和按摩店的生意，所以很多店都明確表示：免簽！

在香港人聚集的福田皇崗村和水圍村，大部分足浴店和按摩店的門口都明明白白地掛着「免簽小費」。但「免簽」不代表「不收」，如果客人要給，那服務員也不會拒絕。

羅湖商業城裏遍佈的美甲店和按摩店裏，雖然沒有明確標註「免簽小費」，但我們經過實地觀察，沒有看到強制簽小費的行為，但確實有不少香港人自願給小費。

羅湖商業城一家美甲店的員工梅琳説，他們會期待拿到小費，但不會強求，也不敢進行道德綁架。

小費在梅琳每個月的工資裏佔比不少，每個月加上一兩千的小費，她的月薪能達到九千。此前疫情，她工作的這家美甲店幾近倒閉，她只能另取謀生，幹體力活餬口。現在，她每天只需要服務4-5位香港顧客，還能邊吹空調邊吹水。

當被問會不會主動要小費時，她説：「我們指望的都是回頭客，怎麼會直接跟人要呢！」

備註：文中人物均為化名。



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