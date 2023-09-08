香港迪士尼魔雪奇緣世界Frozen園區11月開幕　門票9.8晚上9點開搶

香港迪士尼樂園《魔雪奇緣世界》（World of Frozen）主題園區是全球首個；也是最大型的《魔雪奇緣》主題園區，將於11月20日在香港迪士尼樂園開幕。大家可以在2023年9月8日21:00起，透過Klook平台獨家購買特別的一日門票和體驗套票，提前預覽並親身體驗阿德爾城堡！



（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

World of Frozen主題園區真實地呈現華特迪士尼動畫製作室的《魔雪奇緣》電影系列場景，旅客可全面體驗這個全新的旅遊勝地。動人的故事、受歡迎的角色、壯麗的場景、感人的音樂和先進的科技等元素，大家可沈浸式體驗《魔雪奇緣世界》的魅力。遊客也可參加盛大的夏雪節慶典活動，暢玩各種遊樂設施，如《魔雪奇幻之旅》和《雪嶺滑雪橇》，投入前所未有的奇妙體驗，享受「first time in forever」的感覺。

2023年9月8日21:00起在Klook獨家發售！門票預訂︰Klook

香港迪士尼樂園全新「魔雪奇緣世界」將於11月登場，今次記者帶大家率先直擊有咩好玩！（圖片來源：Disney Magical Kingdom Blog）

Klook有魔雪奇緣世界門票預訂，兼有購物優惠。

【11月17/18/19 - Klook會員獨家】「魔雪奇緣世界」全體驗 詳情

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．一張1日標準門票/小童門票已選擇的有效日期當天進入樂園

．一個「魔雪奇緣世界」購物袋 (M)及一套明信片（5 張明信片連信封）

．一條手帶可於WOF到訪日子的上午 11:00 至下午 3:00進入「魔雪奇緣世界」

．一個憑證可於優惠門票的有效日期換領以下的優惠︰

1/於「魔雪奇緣世界」內之森林美食站購買「雪花肉桂條」可享港幣$5折扣優惠

2/於下午2:00至下午4: 30（以入座時間計算）在大冒險家餐廳購買「冒險家半自助餐」可享港幣$50折扣優惠

3/於樂園內任何商品店單筆交易消費淨額滿港幣$400或以上即可享有8折優惠

預訂日期：2023年9月8日21:00 至 2023年11月18日

適用日期：2023年11月17至19日

門票價錢︰HK$780-980

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《魔雪奇緣世界》主題園區7大亮點預告

【1】神還原電影多個建築 阿德爾城堡、冰雪皇宮、小鎮鐘樓、雪花噴泉…

【2】極速滑行「雪嶺滑雪橇」過山車

【3】「魔雪奇幻之旅」冰雪皇宮探索之旅

【4】森林小天地互動體驗 探訪火精靈布魯尼

【5】滴答精品店 限定紀念品

【6】極光糖果屋 特色極光糖果

【7】阿德爾港畔餐廳 Frozen主題料理

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《好食玩飛》記者會帶大家直撃！敬請大家期待！