迪士尼樂園｜噴水表演觀眾突開遮罔顧他人　 網民怒罵自私1招還擊

香港迪士尼樂園每日上演帶有濕身效果的噴水音樂劇；不過，有觀眾行為讓人怒火難抑！有迪士尼迷在社交平台指出，不少觀賞在噴水表演期間，猛然打開雨傘，阻擋他人視線，妨礙別人拍攝。帖文一出，千人有共鳴，大部份人皆認為撐傘者行為自私，質疑對方若不想濕身，為何還要觀賞會弄濕身的表演，亦有網民表示曾成功靠1招反擊。



（圖片授權：IG@disney_pho.hk）

暑假期間，香港迪士尼樂園每日均會上演特別版的《迪士尼尋夢奇緣》。與普通版本不同，目前正上演的版本帶有噴水效果，讓遊人在烈日炎炎的戶外環境下觀賞節目期間也可消暑！

不過，有觀眾的行為奇怪，由迪士尼迷營運的Instagram專頁「disney_pho.hk」的版主日前發佈了一段影片，見到有不少觀眾於噴水表演時忽然開遮擋水，片段內亦可見到多人的視綫被雨傘遮擋，被逼在傘與傘的空隙中觀賞。

▼部份觀眾打開傘子擋水的經過▼

▼ 被傘阻礙視綫的觀眾 ▼

版主形容相關行為十分自私，為不想弄濕自己而做出自私行為，影響他人觀賞演出。版主更笑言撐傘者打開傘的速度比自己按快門還要快，不解為何相關觀眾不想弄濕，還要進入濕身區。版主向記者透露，該段影片於8月13日18:20場次期間所攝，演出前已有廣播提醒觀眾或會被沾濕，經常到訪樂園的他更指問題愈趨嚴重，現在每一場幾乎皆有相關問題。

網民有同感：以為打緊仗 唔想濕就返屋企

版主的影片引起大量觀眾共鳴，不但有逾千人讚好，也有大量人留言支持。有網民更表示觀眾若不想濕身或打算開傘，理應自動自覺站後一點或到非濕身區，以免影響其他觀眾。更有人更笑言觀眾的舉動如身在戰場，要即場砌馬其頓方陣阻擋敵箭。此外，亦有人覺得若不想濕身或怕熱，應該立即歸家休息，不宜外出。

有網民曾成功以1招KO撐傘觀眾

另有不少網民表示，曾經禮貌提醒撐傘客關傘以免繼續自己欣賞演出，但大多不獲理會，對方繼續我行我素。不過，有網民就透露，自己曾被傘擋著視綫後，一手將傘子推開，對方便立即關傘。為免與其他賓客發生嚴重衝突，大家觀賞演出時宜應教慮他人感受，避免作出會被視為無禮的行為。