澳門船票加價！金光／噴射飛航9.15起加至$175　最貴票種加幅$300

港澳互相解封約9個月之際，來往香港與澳門之間的金光飛航、噴射飛航宣佈加價。2間船公司不論日航或是夜航的票價，將加價8.5至10% ，於9月15日起生效。更有部份艙等一次加價$300，達到逾千元，準備去澳門的朋友要多加留意。此外，記者為大家整合了由香港前往港澳的各種方式，方便大家考慮怎樣「過大海」。除了港澳間的跨境交通，大家可以順道看澳門境內的6大交通方法！

乘船到澳門觀光的費用將會上調（圖片來源：金光飛航）

金光飛航、噴射飛航將於9.15加價

金光飛航、噴射飛航較早前宣佈，將會於9月15日起加價。是次加價涵蓋日航、夜航中的所有艙等（包括普通艙、頭等艙、豪華位、尊豪位），船公司表示是次加價經已得到澳門特區政府批准。

兩間船公司普通艙的日間（平日）航班費用由$160增至$175；日間（週末/假日）航班費用則由$175增至$190；而夜間航班費用將分別由$200增至$220，而噴射飛航的其他艙等包括頭等艙、豪華位、尊豪位、至尊貴賓廂，則加價 $27至$300。

金光飛航及噴射飛航最新價格列表：

海、陸、空共6大方式由香港來往澳門

若嫌從香港來往澳門乘船的價格太高，尚有4種較便宜或便利的跨境交通工具可供選擇。以陸、空的方式由來往港、澳市區多處。詳情可參閱下文：

睇埋澳門好去處及推薦行程：