高鐵車票優惠｜中秋快閃優惠Trip.com折扣高達$100 附搶票攻略
撰文：何匡汶
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中秋快到，接着又是十一國慶，想跟家人朋友坐高鐵上返國內短線遊？Trip.com由即日起至9月17日，一連5天推出「中秋高鐵優惠」活動，每天早上10時準時快搶高鐵優惠票，優惠高達$50，於14至15日更加碼至$100，趁現在計劃一下中秋節的行程吧！
優惠只限手機app 香港／深圳出發也可
優惠活動只限於Trip.com手機應用程式上進行，每天早上10時開搶，每日限搶200張。市民獲得優惠車票後，亦可以選擇於香港或深圳出發。成功搶購高票車票的市民，會獲得一個優惠代碼，並且必須於當日晚上12時或之前，購買單程或來回高鐵火車票。另外，市民亦需要留意高鐵車票的價格需高於折扣方可使用優惠。
「中秋高鐵早鳥」活動
活動日期：即日起至9月17日
活動時間：每天早上10時
限搶數量：每天200張
如何領取：指定Trip.com優惠代碼頁面
如何使用Trip.com優惠碼？
使用的方法十分簡單，你可以事先Bookmark本文章/儲存本文章，在搶票當天開啟並到指定Trip.com優惠代碼頁面，Copy優惠碼之後於付款前輸入即可！如果發現不能使用，可嘗試將語言切換至繁體中文再作嘗試！本優惠碼不會儲存在Trip.com的「我的優惠碼」之中，故必須在付款前複製。