深圳旅遊玩樂注意！世紀暴雨後4區不宜前往　附深圳地鐵停運資訊

世紀暴雨｜早前500年一遇的世紀暴雨不單影響香港，深圳同樣多區受災，有設施無水無電甚至封閉，不少港人北上旅遊即踩雷，大呻當地很塞車、羅湖口岸叫不到車、無地鐵搭等。《好食玩飛》記者為大家整理深圳地鐵停運路線資訊，特別是深圳4個區域暫時不宜前往，希望可以幫大家「避雷」！（2023年9月11日更新）



有港女北上深圳度假，卻遇上無車及區域封閉問題。（圖片來源：小紅書＠Azrealkillerrr、《愛回家開心速遞》劇照）

地鐵暫停 當地很塞車 港女大呻北上無車搭 網民：羅湖東門可免則免

暴雨成災無阻港人北上旅遊的意欲！有港女北上去深圳玩，發現深圳多區仍未回復正常，大呻遇上塞車、羅湖口岸叫不到車、無地鐵搭等問題，還續指自己從華強坐的士去東門要¥50「中晒伏」。不少網民則反指港女「不信邪」，出發前應先了解深圳現況，別勉強出行。

為方便大家北上行程免受耽誤，今次記者整理了深圳4個不宜前往的區域，助大家避雷，玩得開心又安全！

有港女大呻北上無車搭，最後花¥50坐的士。（截圖自Facebook群組「深圳大灣區國內吃喝玩樂開心分享區」）

大批網民呻北上交通受阻，求開避雷區域▼ ▼ ▼

黑雨水浸｜深圳4個不宜前往區域 羅湖、國貿、桂園、東門

深圳不宜前往區域【1】羅湖

主要因深圳排洪而出現嚴重水浸，被網民戲稱「羅湖變羅海」。現時羅湖口岸關口、附近的商場是開通的，主要是深圳地鐵、金光華及佳寧娜水浸封閉。大家如要坐地鐵，離開羅湖口岸，可步行至羅湖香格里拉，對面即是深圳地鐵9號線的人民南站B，避開坐1號線。

深圳不宜前往區域【2】國貿

鄰近羅湖，國貿同樣受深圳排洪、布吉河海水倒灌影響，加上屬低窪地區，水浸受災頗為嚴重。現時社區仍停水停電，不少道路仍在清理淤泥，處於封閉狀態，不宜前往。

深圳不宜前往區域【3】桂園

桂園同屬低窪地區，整條街停電水，大量受浸車輛阻塞道路，路邊的商店也是凌亂，切勿前往。

深圳不宜前往區域【4】東門

東門也是水浸嚴重區域，老街地鐵站及地下街仍在清理中，當地人指四周臭哄哄的。電力今日回復，但電梯和水仍未回復，不建議前往。

深圳4個不宜前往區域實況 ▼ ▼ ▼

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黑雨水浸｜深圳地鐵停運8站

是次水浸嚴重，深圳地鐵系統設備檢修的工作量巨大，所以深圳地鐵今日（9月11日）於微博宣布，深圳地鐵1號線老街至羅湖區段三座車站、3號線翠竹至華新區段六座車站仍維持停運。 其中1號線機場東至大劇院區段維持有限度運營，行車間隔約4至8分鐘；3號線雙龍至田貝區段、蓮花村至福保區段維持有限度運營，行車間隔約5至7分鐘。其它線路正常運營。

受颱風蘇拉引致的暴雨水浸影響，深圳仍有不少地鐵站停運。（圖片截圖自深圳地鐵微博，再由好食玩飛記者改製）

暫停營運之路線及車站：

深圳地鐵1號——羅湖、國貿、老街

深圳地鐵3號——華新、通新岭、紅岭、老街、晒布、翠竹



注：田貝站保留3、7號線換乘功能、蓮花村站保留3、10號線換乘功能、大劇院站保留1、2、8號線換乘功能

（資料來源：深圳地鐵微博，更新於9月11日）

