深圳可麗餅5大推介！造型可愛啱打卡　$19起鹹甜都有　附地址交通

深圳可麗餅、深圳美食推介！深圳近期潮食有法式煎餅之稱的可麗餅。深圳可麗餅甜絲絲的甜度、精美的造型以及較低的價錢，吸引了不少港人北上品嚐。以下5間的深圳可麗餅店或餐廳，價格較低、美食造型精緻、賣相可愛或鄰近地鐵站，值得一試。除了甜的可麗餅，部份食肆還供應鹹的，不能吃太甜的銀髮族也適合品嚐！



深圳可麗餅（圖片來源：大眾點評）

深圳可麗餅【1】可麗小屋 —— 人氣之選

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可麗小屋是目前深圳最受歡迎可麗餅店之一。該店的可麗餅內特別加入了原件焦糖燉蛋，品嚐時可同時吃到綿密的燉蛋，脆脆的焦糖，以及清甜的水果及雪糕，口感層次極豐富。每份可麗餅的平均售價為28元人民幣（約港幣$31），有Oreo鮮奶油、芒果鮮奶油及Oreo芝士等口味，全部均配有水果點綴。

可麗小屋（東門店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區永新街1號東門町廣場C區1層A013號

交通：深圳地鐵1、3號線，老街站C出口，步行約3分鐘



深圳可麗餅【2】糖小妙可麗餅 —— 可愛熊仔啱打卡

同樣於東門設店的糖小妙可麗餅，具有原味、綠茶2種餅皮可供選擇，大家亦可以點選加上可愛小熊，為食物增添玩味。有網民表示，該店的抹茶可麗餅深受歡迎，可麗餅大致完成後，店員會在餅上大灑抹茶粉，讓可麗餅的茶味十足。該店的可麗餅最便宜的可麗餅只需要人民幣17元（約港幣$19），當中包括Oreo味、黃桃鮮奶油味等。

糖小妙可麗餅（東門店）

地址：中國廣東省深圳市羅湖區南深東路輔道2002號南塘商業廣場C區1層

交通：深圳地鐵1、3號線，老街站C出口，步行約2分鐘



深圳可麗餅【3】Green Table · GT —— 鹹味啱銀髮族

不能吃太甜的朋友不用失望！可麗餅除了甜味外，亦有鹹味選擇。在卓悅中心的Green Table · GT，則供應多種鹹味可麗餅，都加入了芝士、雞蛋、辣椒、火腸、橄欖等。銀髮族享用後，也不用怕血糖過高。

Green Table · GT

地址：中國廣東省深圳市福田區福華一路348號深圳卓悅中心L2層

交通：深圳地鐵2、10、11、14號線，崗夏北站6A出口，步行約2分鐘



深圳可麗餅【4】B3 · Bistro x Brunch Bar —— 鹹、甜味一次過食到

想一次過享用鹹、甜2種可麗餅的朋友，可以到訪B3 · Bistro x Brunch Bar，直接對比可麗餅加入不同食材後的分別。

B3 · Bistro x Brunch Bar

地址：中國廣東省深圳市福田區福田街道福安社區福華三路268號星河COCOPARK購物廣場LIS001-LIS142L1-046、L1-048

交通：深圳地鐵1、3號線，購物公園站C出口，步行約1分鐘



深圳可麗餅【5】山姆超市 —— 能帶返香港的可麗餅

於深圳享用可麗餅後仍意猶未盡的朋友，可到山姆會員商店，將可麗餅帶回香港。山姆會員商店售賣包裝可麗餅，方便大家將餅帶回家。不過，包裝可麗餅可供選擇的口味有限，想品嚐新鮮以及多種味道的可麗餅，還是到餐廳或可麗餅店比較好。

山姆會員商店（印力中心店）

地址：中國廣東省深圳市龍華區東環一路與梅龍大道交匯處壹城中心

交通：深圳地鐵7號線，農林站D1出口，步行約10分鐘

