【廣深港高鐵】隨著中港兩地恢復免檢疫通關，高鐵香港段亦已恢復客運服務。高鐵停駛約3年期間，沿綫城鎮仍然有不少新旅遊景點落成。記者為大家整合了7個香港高鐵沿綫車站的好去處，適合即將前往廣東的朋友北上消譴！

廣深港高鐵路線沿線7大新景點！teamLab進駐深圳 古村變打卡勝地

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計劃行程前，大家可以參考以下文章，用最優惠與便捷的方法前往高鐵西九龍站乘搭廣深港高鐵！

廣深港高鐵沿線新景點【1】中洲灣C Future City

於2022年12月落成的中洲灣C Future City是深圳最新的商場之一。商場內不但設有日本人氣書局「蔦屋書店」在華南首間分店，更有由日本著名藝術團隊teamLab籌備的「teamLab共創！未來園」，以立體景象為室內帶來園林流水潺潺、鳥語花香的感覺。

廣深港高鐵沿線新景點【1】中洲灣C Future City

地址：深圳市福田區濱河大道9283號

最接近的高鐵站：褔田站



廣深港高鐵沿線新景點【2】iFLY風洞飛行體驗店

於2020年開幕的iFLY風洞飛行體驗店是珠三角首個可以於室內體驗空中跳傘的地方，採用國際認可專利技術，於風洞內體驗空中跳傘的刺激感。正式進入風洞前需要，大家先要聆聽教練的安全說明，再換上專業飛行裝進入裝置。體驗過後，大家會獲頒證書1張，值得收藏！

廣深港高鐵沿線新景點【2】iFLY風洞飛行體驗店

地址：深圳市龍華區鴻發路龍華壹方天地C區L1-023

最接近的高鐵站：深圳北站



廣深港高鐵沿線新景點【3】廣州市文化館新館

廣州市文化館新館是廣州最新的展館，尚未正式開幕，但目前正試運並容許已預約的朋友參館。廣州市文化館新館採用全中式設計，大家可以在飛閣、樓臺上觀賞或參與各種文化及藝術活動。

廣深港高鐵沿線新景點【3】廣州文化館新館

地址：廣州市海珠區新滘中路288號

最接近的高鐵站：廣州東站



廣深港高鐵沿線新景點【4】廣州鐵路博物館

利用舊有粵漢鐵路南端始發站的黃沙站舊址改造而成的廣州鐵路博物館，於2022年對外開放。館裡藏有多件與廣州鐵路相關的文物，包括鐵路職工制服、站牌、退役列車等。雖然博物館處於廣州，但大家可以在館內看到香港的蹤影，例如香港所印製的九廣跨境直通車車票。

廣深港高鐵沿線新景點【4】廣州鐵路博物館

地址：廣州市荔灣區譽江路3、5號

最接近的高鐵站：廣州東站



廣深港高鐵沿線新景點【5】月醉西溪

西溪古村原是東莞一條不起眼的農村，2020年經有心人在村中湖畔建立月醉西溪中式小鎮後，成功使西溪古村化成人氣景點。月醉西溪是集營地、餐廳、劇場於一身的小鎮，場內的中式建築給引不少人臨場打卡，更得到「東莞小麗江」的美譽。

廣深港高鐵沿線新景點【5】月醉西溪

地址：東莞市寮步鎮西溪古村

最接近的高鐵站：東莞站



廣深港高鐵沿線新景點【6】深雲谷景區

深雲谷景區是塘朗山郊野公園裡的新景區，於2021年啟用。沿行山徑拾級而上，可到山頂眺望深圳的天際綫，天氣較佳、能見度高的時候，更能看到新界北部的山嶽！

廣深港高鐵沿線新景點【6】深雲谷景區

地址：東莞市寮步鎮西溪古村

最接近的高鐵站：褔田站



廣深港高鐵沿線新景點【7】歡樂繽紛大巡遊

深受不少小朋友歡迎的廣州長隆歡樂世界於疫情期間推出了全新表演——歡樂繽紛大巡遊！巡遊隊伍不凡，全數由法國訂製。除了有高達10米的花車，更有來自海外各園的表演者參與演出。

廣深港高鐵沿線新景點【7】歡樂繽紛大巡遊

地址：廣州市番禺區漢溪大道長隆歡樂世界

最接近的高鐵站：廣州南站

