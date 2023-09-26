深圳過關攻略｜1個口岸過關較快兼有打卡點　附深夜往返深港方法

深圳旅遊攻略！周六、日有不少網民都拍攝到港深口岸出現人山人海景象，並表示需輪候不少時間方能辦妥出入境手續。《HK01》「好食玩飛」記者為大家整合資料，方便大家過關更方便及省時。另有相關口岸鄰近景點資料，過完關即去食買玩，即睇過關攻略。



人山人海的蓮塘口岸（圖片來源：FB@Стівен Чой）

假日來往深圳過關攻略！

不少香港人趁著假期北上深圳觀光，多個網上旅遊群組都有人分享自己在蓮塘口岸、羅湖口岸、皇崗口岸等多個港、深口岸與管制站遇上長長排隊人龍的照片。

部份口岸少啲人！過關慳時間

根據香港入境處的資料，在9月1日至9月26日期間的4個周六、日，各周六經各管制站北上深圳的人較南下香港為多；而周日南下香港的旅客會較周六時多。

人山人海的羅湖口岸（林靄怡攝）

由於周日離港的人流會較少，計劃行程時避免於周六出遊，已能節省部份辦出境手續的輪候時間；另外，於周六回港，辦理入境手續的時間會較短，若不想在口岸大排長龍後帶著疲累的身軀回家，可選擇周六回港。

深圳灣管制站（余俊亮攝）

7個跨越港、深口岸與管制站當中，沙頭角及文錦渡口岸分別因疫情與世紀暴雨而繼續暫停開放。而落馬洲支線管制站（福田口岸）的使用量最高，每個週末平均有逾8萬人次出入境，排第2是平均有逾7萬多人次出入境的羅湖管制站，其次是深圳灣管制站、香園圍管制站（蓮塘口岸）。最少人使用的是落馬洲管制站（皇崗口岸），每個周末只有約2萬多人次出、入境，輪候時間相對較短。

香園圍管制站（蓮塘口岸）的使用人數是多個口岸中第2少（圖片來源：城巴）

皇崗口岸交通攻略

7個口岸中平均最少人使用的皇崗口岸並非實施「一地兩檢」的口岸，大家經皇崗口岸北上，需要於新田乘搭皇巴士前往港方的落馬洲管制站辦理出境手續，其後需再次登上皇巴士，前往深方的皇崗口岸辦理入境手續。大家回港時，同樣需要乘皇巴士經兩方口岸辦理出、入境手續。

皇崗口岸（圖片來源：深圳市政府）

北上深圳，可以於市區乘搭城巴976、976A；九巴76K、276B、N73；小巴44B、44B1、78、79S或跨境全日通、中港直通快線等直通車前往新田轉搭皇巴士前往口岸。

（圖片來源：皇巴士）

抵達皇崗口岸後，大家可以在深圳地鐵皇崗口岸站乘搭地鐵7號線或巴士前往深圳各大景點。此外，皇崗口岸為24小時開放的口岸，不論逗留至多夜，也能夠經該口岸往返港、深兩地。

皇崗口岸鄰近景點

皇崗口岸附近一帶為住宅區，缺乏景點。若大家想過關前、後找較舒適的地方歇腳，可於皇崗口岸站乘搭2站地鐵前往皇崗村站附近的錦繡園。錦繡園是具有嶺南風情的園林，大家在園裡可以感受到古風，亦可以在迴廊、月門、曲橋上打卡留念。

+ 2

若遇上天雨而時間充足，大家可以轉到鄰近的深圳書城、領展中心城購物。不過，口岸距離該兩處的較遠，需約30分鐘以上的車程，大家計劃行程前宜先留意時間。

深夜返深圳、回香港攻略

皇崗口岸24小時，灣仔、旺角有「跨境全日通」巴士到皇崗。

【灣仔線】

起點︰會展站公共運輸交會處（灣仔會展站B2出口）旁有售票亭↔南行皇崗口岸臨時旅檢大樓。

途經︰停上環信德中心，分域街及灣仔港鐵站

全程車資︰

成人︰白天（06:01-23:30）：現金/八達通HK$57；晚上（23:31-06:00）：現金/八達通HK$63。

優惠票小童（3-11歲）及長者（65歲或以上）︰只適用於現金HK$33 （可全天通用）

服務時間︰

星期一至五︰（06:00-23:30）約30分/班；（23:30-06:00）約60分/班

星期六、日及國定假日︰（06:00-23:30）約30分/班；（23:30-06:00）約60分/班

【旺角線】

旺角上車位置：太子地鐵站C1出口＞旺角（鴉蘭街）

起點︰皇崗口岸↔旺角

途經︰落馬州管制站、太子、朗豪坊（10：00 - 17：00 週六、日及公共假期除外）

全程車資︰

成人︰（06:00-23:29）：現金/八達通HK$45；（23:30-05:59）：現金/八達通HK$50。

優惠票小童（3-11歲）及長者（65歲或以上）︰只適用於現金HK$33（可全天通用）

服務時間︰

星期一至五︰（05:31-07:00）約20分/次；（07:01-23:20）約10-15分/班；（23:21-05:30）約10-30分/班

星期六、日及國定假日︰（05:31-07:00）約20分/次；（07:01-23:20）約10-15分/次；（23:21-05:30）約10-30分/次