橫琴口岸｜澳門去橫琴5大交通方法！上啱樓層先過關 可搭免費巴士

橫琴口岸攻略！為減輕到澳門觀光的旅費，不少香港旅客會選擇在澳門觀光期間，經橫琴口岸到澳門毗鄰、酒店房價較低的珠海橫琴留宿。記者為大家整合了交通資料，讓大家過關時更為順利！大家亦可以善用口岸的免費巴士前往橫琴各大酒店與景點，減輕旅費。

橫琴口岸｜澳門去橫琴5大交通方法！上啱樓層先過關 善用免費巴士

橫琴口岸是澳門連接珠海的陸路交通口岸。現時運作中的新聯檢大樓，於2020年8月日啟用，每日最多可讓22.5萬人過關。現時，口岸日流量平均僅約35,000人，根據記者在現場所見，旅客過關時都不太需要排隊，流程順暢。此外，橫琴口岸24小時開放，大家在澳門觀光後，不用怕口岸會關閉而趕著前往口岸過關。

要從澳門市區經橫琴口岸前往橫琴，大家可先乘搭以下兩種交通工具：

澳門去橫琴口岸交通方法【1】澳門巴士

澳門目前有5條巴士路線途經或前往橫琴口岸，分別為25B、25BS、50、102X及701X線。只需要澳門幣6元，便能夠於澳門各區及港珠澳大橋澳門口岸乘巴士前往橫琴口岸。

澳門去橫琴口岸交通方法【2】澳門賭場專線巴士（免費穿梭巴士）

若需進一步減輕旅費，大家可以乘搭來往橫琴口岸及各大賭場、免費的澳門賭場專線巴士。現時，多間賭場包括永利皇宮、威尼斯人、銀河、新濠天地、美獅美高梅及上葡京等，由早上至晚間都提供來往橫琴口岸的免費穿梭巴士服務。

到達橫琴口岸後，大家便可以步進聯檢大樓過關。過境時要留意，橫琴口岸高達多層，1樓為澳方的入境大堂，2樓則為澳方的出境大堂，大家要前往橫琴，則需步上2樓辦理出境手續。若前往錯誤的樓層，需繞路回2樓，否則會無法出境。

進入橫琴後，大家可以乘搭以下交通工具進入橫琴各區：

澳門去橫琴口岸交通方法【3】珠海巴士

在橫琴口岸外，有多條巴士路線前往橫琴各區，由人民幣1元起，價錢實惠。要注意，途經或前往橫琴口岸的巴士路線頗多，並停靠在不同位置，包括橫琴口岸、橫琴口岸東、橫琴口岸西、輕軌橫琴站。大家謹記在巴士開出前，預先尋找欲乘搭路線的停靠位置，以免來不及上車。

澳門去橫琴口岸交通方法【4】珠海免費穿梭巴士

跟澳門一樣，橫琴口岸在珠海的一方亦有免費穿梭巴士前往各大景點，包括創新方、長隆海洋王國等。大家乘搭免費穿梭巴士，不但可減少旅費支出，亦可以直接到達各大景點、酒店的入口，相當便捷。

當中，有商場、遊樂場、酒店等設施的創新方提供全日來往橫琴口岸的「橫琴口岸專線」，只需約20分鐘，大家便能從口岸到達創新方。大家乘搭前，謹記要預先在網上訂票，預訂方法及班次，可以瀏覽以下圖片：

（圖片來源：創新方）

澳門去橫琴口岸交通方法【5】珠海城際軌道

除了巴士，橫琴口岸有鐵路所連接。橫琴口岸的地底為珠機城際軌道的橫琴站，有列車前往珠海長隆度假區及拱北。不過，鐵路的班次疏落，非繁忙時間約40分鐘一班車。欲乘搭的朋友，應預先好計劃行程，以免需在車站白等。