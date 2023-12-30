澳門珠海3日2夜行程推介　倫敦人度假村／創新方／橫琴灣水世界

澳門行程附珠海行程推介｜到澳門珠海旅遊，不想在澳門住宿，可以到考慮到毗鄰澳門的橫琴留宿，不但節省旅費，亦可同時到橫琴近年新開的景點遊玩，如創新方和橫琴灣水世界！此外，《香港01》「好食玩飛」頻道有大量旅遊住宿攻略，例如澳門酒店推介及珠海酒店推介，供你安排行程。

澳門上葡京綜合度假村（圖片來源：澳門上葡京綜合度假村）

澳門路氹與橫琴僅一水之隔。雖然來往兩地需要過關，前往口岸亦要專程乘車，但由路氹的多個度假村來往橫琴的東岸車程僅約15分鐘，所需時間不多。而且，橫琴的酒店整體費用較澳門為低，於假日期間甚至少至少一倍。

👉👉👉好食玩飛Instagram官方帳號開咗喇！請Follow我哋：https://bit.ly/38tlS4l

此行程不但帶大家到澳門路氹一帶參觀受歡迎的新度假村，安排大家於橫琴留宿以減少旅費支出，也會帶大家到橫琴的主題公園暢玩機動遊戲、觀賞精彩演出！

澳門橫琴行程【第1天】偽歐遊、訪影城

（HK01 黃寶瑩 攝）

第1天的上午，大家可在香港乘搭跨境渡輪，經氹仔客運碼頭進入澳門。辦妥入境手續後，大家便可以直接在碼頭旁的免費穿梭巴士站乘搭前往澳門上葡京綜合度假村的賭場專線巴士，到度假村正式展開旅程。而香港前往澳門的方法可參考以下連結：

【第1站】澳門上葡京綜合度假村

澳門上葡京綜合度假村（「上葡京」）是澳門於疫情期間開業的新景點。「上葡京」以歐洲風格設計，設有一個近期深受歡迎、猶如古歐洲宮廷的花園。這個被譽為綠茵勝境的花園面積超過1,000平方米，大家能夠在巨型樹籬迷宮、歐式石柱走廊之中穿梭、打卡，一嘗當貴族的感覺。

更多「上葡京」的資料可參考以下連結：

【第2站】澳門倫敦人度假村

在「上葡京」打卡後，大家可以乘搭的士或沿射擊路西行約15分鐘，經過美獅美高梅度假村並進入澳門倫敦人度假村（「倫敦人」）。「倫敦人」參照倫敦街頭作設計，度假村建築內、外皆極具英倫風！度假村外更設有一座「大笨鐘」讓大家拍下「偽遊英」的照片！

大家在商場倘佯後，可以在饒具英國色彩的邱吉爾餐廳享用午餐。餐廳提供多國菜式，除了以西式烹飪技巧製作的牛扒、牛骨髓等，亦有烤鴨、龍蝦海鮮燴飯等中式美點。用餐後仍意猶未盡的朋友，可在餐廳旁的邱吉爾精品店購買各種西式麵包、蛋糕。

澳門倫敦人度假村

地址：澳門路氹連貫公路

開放時間：24小時

收費：免費



【第3站】橫琴口岸

感受過「倫敦人」的氣派後，大家可直接在度假村的免費穿梭巴士站乘搭前往橫琴口岸的賭場專線巴士，到口岸辦理出境手續。進入橫琴後，大家可以乘搭免費穿梭巴士前往創新方。

由澳門到橫琴口岸的過關流程及交通方法可參考以下連結：

【第4站】創新方

創新方是橫琴區內的大型旅遊娛樂項目之一，集商場、酒店、商務設施於一身。記者推薦大家入住位於創新方上的橫琴凱悅酒店（詳情：記者入住橫琴凱悅酒店報告）。大家在創新方大玩各個景點、購物後，便可以直接上房休息，減少交通上的時間與開支。到達創新方後，大家可先辦理入住手續，再享用各種設施。

而在建築面積達9萬平方米的商場裡，則擁有適合一家大細齊齊遊覽的影城、探索中心、彈床樂園與行浸式光影互動裝置，每個項目各有特色，由刺激至靜態應有盡有，適合不同年齡層的家庭成員，詳情可以看看記者詳細試玩創新方4大景點報告。入夜後，大家更可以到酒店的玻璃酒吧，與三五知己把酒當歌。

創新方及橫琴凱悅酒店

地址：中國廣東省珠海市橫琴新區七色彩虹路1295號

開放時間：每個設施均不同，可於官方網站上查詢

酒店房間預訂：Trip.com｜Booking.com｜Klook｜永安旅遊

橫琴行程【第2天】探索海洋世界

【第5站】珠海長隆國際海洋度假區

辦理退房手續後，大家可以乘搭創新方的免費穿梭巴士前往珠海長隆國際海洋度假區。整個度假區以海洋為主題，主要分為海洋主題公園——長隆海洋王國、酒店區以及大馬戲劇場。園區之大，足以讓大家花足一整天遊覽。大家到達度假區，可先到橫琴灣酒店寄存行李。大家入住橫琴灣酒店可一併享用酒店的水上樂園，故記者特別推薦大家入住。

安頓過後，大家便可以到海洋王國。長隆海洋王國分為7個園區，大家在園內除了能欣賞海牛、鯨鯊等香港沒有圈養的多種動物，更可以暢玩過山車、飛船、旋轉木魚等機動遊戲。大家尋求刺激感的同時，能領略到保護海洋的重要性。

晚上，大家可以到長隆橫琴國際馬戲城欣賞《橫琴長隆國際大馬戲》。大馬戲以《魔戒》為造型靈感，由來自全球20多個國家的演員參與演出。大家在表演期間，可看到各種雜耍以及與動物合作進行的高難度動作，相當精彩！

珠海長隆國際海洋度假區

地址：中國廣東省珠海市香洲區

開放時間：每日不同，可於官方網站上查詢

海洋王國門票預訂： KKday｜Klook

酒店房間預訂：Agoda｜永安旅遊

橫琴行程【第3天】投身水世界、享受葡式美點

【第6站】橫琴灣水世界

起床後，大家便可以換上泳裝，到酒店的橫琴灣水世界一解暑氣！水世界裡擁有滑水梯、造浪池與漂漂河之外，更特別擁有一個海豚觀賞池，讓大家直接浸在水裡，隔著玻璃觀賞海豚優美的泳姿。

橫琴灣水世界

地址：中國廣東省珠海市香洲區

開放時間：每日不同，可於官方網站上查詢

水世界（不過夜）門票預訂：KKday｜Trip.com

【第7站】橫琴口岸

從水世界回到陸上世界並退房過後，大家可以在度假區乘搭專綫車直接前往橫琴口岸，返回澳門。抵澳後，大家可以在口岸乘搭乘搭澳巴50號綫，前往路環村。

【第8站】路環村

路環村是路環一個充滿葡國風情的聚落，大家可以與村內的聖方濟各聖堂、恩尼斯總統前地、等葡式建築打卡留念，欣賞的葡國建築的美態。

除了葡式建築，大家可以在村內品嘗葡國美食。里斯本地帶、安德魯餅店等葡國食肆為大家供應非洲雞、黑蹄火腿、葡撻等葡式美饌。此外，村內的輝記美食、大利來記同樣深受歡迎，2店分別售賣具澳門特色的紅酒燴牛展飯與菠蘿豬扒包，不要錯過！

路環村

地址：澳門路環

開放時間：24小時

收費：免費



享用午餐或下午茶後，大家便可以乘搭新福利巴士26號綫，到氹仔客運碼頭乘船回港，結束3日2夜的精彩行程！