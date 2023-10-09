颱風小犬｜交通急停機場如孤島　網民︰點解9號波仲大鑊過10號？

颱風小犬襲港，機場快綫以及機場巴士於2023年10月8日9號風球下停駛，但被外界質疑向外公布資訊不足，的士入機場接客數量貧乏，令大批旅客滯留機場客運大樓。有旅客在等候期間上網申訴，表示自己輪候近5小時仍沒有的士，更形容機場是「醜出國際」。在網上討論區，有網民分析機場在9號風球下，為何滯留的人比上次蘇拉襲港發出10號風球時還要多及嚴重。



10月8日，赤鱲角機場的士站的候車人龍非常長（圖片來源：小紅書）

颱風小犬吹襲下機場癱瘓 旅客等5個鐘仲未上到的士

颱風小犬10月8日吹襲香港，天文台發出9號烈風或暴風風力增強信號，機場快綫、機場巴士因9號風球而暫停服務。不過，因機場風力、風向未達到停止飛機升降的準則，昨日仍有約7成半航班維持正常升降。

赤鱲角機場於日間未出現大量旅客滯留時的實況：

飛機乘客未減，機鐵及去市區巴士卻在9號風球下急停以策安全，有網民表示為保障方方面面的安全，此舉可理解；惜有部分市民及旅客卻質疑交通停駛，卻對外公布資訊不足，使大量剛抵港的旅客滯留，惟有選擇搭的士出市區，而的士數量在9號風球下未能應付龐大人潮，使機場出現長長人龍輪候的士，高峰時一度有過千人排隊。等的士的「龍尾」更由的士站延伸至抵港大堂內，候車需時約5小時。

赤鱲角機場的士站夜間大排長龍的實況：

雖然，機場快綫在天文台改掛8號訊號後恢復運作，但不少人表示仍要輪候約1小時方能登上列車。

機場站恢復運作後的實況：

網民：輪候時間太離譜 仲畀人濫收車資

看不見「龍頭」的苦況下，不少旅客於網上分享自己的無奈。在《小紅書》上，有不少旅客稱自己輪候達5小時，仍未能有的士！更有人表示赤鱲角機場的管理是醜出國際，甚至以「離譜」來形容表達個人不滿。有網民即使能登上的士，亦要付額外附加費，形容行程讓人「相當難忘」。

網民留言︰

不少內地旅客希望以較低交通費就能離開機場，紛紛於《小紅書》上尋人「夾車」。有人「夾車」成功，亦有想「夾車」的內地旅客等不到的士，決定租商務車出市區。

網民分析 機場點解9號波下仲大鑊過10號？

颱風小犬襲港時的威力不及上月發過10號風球的超強颱風蘇拉，但機場卻出現比蘇拉襲港時更混亂的情況。網民分析颱風蘇拉襲港時，絕大部份航班取消，沒有太多旅客能夠經機場人境。即使機場巴士與機場快線於9、10號訊號下停駛，亦沒有大量旅客需要坐的士往市區。

網民留言︰