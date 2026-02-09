輕井澤酒店16間推介｜滑雪場／私人溫泉／近Outlet／親子多人房

輕井澤酒店推介2026！位於長野縣的輕井澤是景色優美的高原，位於海拔1,000米之上，遠離繁囂，是不少日本人炎夏避暑之好去處，當地亦因鄰近東京都而被譽為「東京的後花園」。《香港01》整合16間位於輕井澤的酒店，部分鄰近滑雪場，人均只需$551起！



輕井澤酒店推介【1】舊輕井澤 GLAMDAY STYLE HOTEL & RESORT（Glamday Style Hotel & Resort Kyu-Karuizawa）

舊輕井澤 GLAMDAY STYLE HOTEL & RESORT（Glamday Style Hotel & Resort Kyu-Karuizawa）位於輕井澤町近郊，距離滑雪場5分鐘車程，地理位置優越。酒店於2025年開幕，擁有58間客房，房間均配備景觀浴缸及露台，露台更設有寬敞的躺椅更為寫意！酒店另配備桑拿、公共浴池、溫泉、餐廳等設施，並提供免費穿梭巴士服務。

舊輕井澤 GLAMDAY STYLE HOTEL & RESORT（Glamday Style Hotel & Resort Kyu-Karuizawa）

房價：人均HK$934起（市景高級雙床間；包早餐）

地址：長野縣輕井澤町輕井澤 691-1

交通：輕井澤站車程9分鐘

舊輕井澤 GLAMDAY STYLE HOTEL & RESORT搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店推介【2】山之麓GLAMDAY風格酒店套房（GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE YAMANOFUMOTO）

山之麓GLAMDAY風格酒店套房（GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE YAMANOFUMOTO）位於輕井澤町，距離滑雪場僅約15分鐘路程，地理位置極佳！酒店2024年底開幕，僅提供5間別墅式客房，配有高樓底客廳及飯廳、完備的廚房、露台、景觀大浴缸等設施，可容納多達6人入住。酒店亦提供免費自行車租借及車站接送服務。

山之麓GLAMDAY風格酒店套房（GLAMDAY STYLE HOTEL SUITE YAMANOFUMOTO）

房價：人均HK$1,865起（BIRCH房間；包早餐）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長野縣輕井澤1016-135

交通：輕井澤站車程2分鐘

山之麓GLAMDAY風格酒店套房搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店推介【3】THE HIRAMATSU 輕井澤 御代田（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）

THE HIRAMATSU 輕井澤 御代田（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）位於御代田町近郊，於2021年開幕，共有37間客房。酒店客房坐擁山林景觀，配備私人露台或戶外平台及半露天私人溫泉，客廳及睡床均面向窗戶，隨時隨地都可以欣賞森林景色！酒店另提供高爾夫球場、滑雪、騎馬等活動體驗，並設有餐廳、酒吧及免費私人停車場。

THE HIRAMATSU 輕井澤 御代田（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）

房價：人均HK$2,056起（森林景觀豪華雙床房｜私人溫泉；包早餐）

地址：長野縣北佐久郡御代田町大字塩野375番地723

交通：御代田站車程8分鐘

THE HIRAMATSU 輕井澤 御代田搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店推介【4】馥府 輕井澤陽光之風（Fufu Karuizawa Wind of Sunshine）

馥府 輕井澤陽光之風（Fufu Karuizawa Wind of Sunshine）於2023年開幕，坐落於可眺望雄偉的淺間山的自然度假區。酒店共有24間客房，房間設計溫馨舒適，配備小客廳、飯廳及起居空間，部分房型配備景觀大浴缸。酒店同時配備桑拿、餐廳及酒吧。

馥府 輕井澤陽光之風（Fufu Karuizawa Wind of Sunshine）

房價：人均HK$1,410起（時尚套房大床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉568-1

交通：中輕井澤站車程7分鐘

馥府 輕井澤陽光之風搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店推介【5】馥府 舊輕井澤靜養之森（Fufu Kyu-Karuizawa Restful Forest）

馥府 舊輕井澤靜養之森（Fufu Kyu-Karuizawa Restful Forest）位於舊輕井澤近郊，鄰近雲湯池及輕井澤新藝術博物館，是自由寧靜的度假勝地。酒店於2023年開幕，共有20間客房，房間配備坐擁山林景觀私人溫泉及小客廳，空間寬敞舒適、私隱度高。酒店亦設有餐廳、酒吧及停車場。

馥府 舊輕井澤靜養之森（Fufu Kyu-Karuizawa Restful Forest）

房價：人均HK$2,120起（時尚套房雙床｜私人溫泉；包早餐）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町舊輕井澤池之端道脇1299-2

交通：輕井澤站車程4分鐘

馥府 舊輕井澤靜養之森搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店推介【6】日本輕井澤雙線酒店（TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN）

日本輕井澤雙線酒店（TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN）坐落於輕井澤町中心地段，鄰近輕井澤新藝術博物館。酒店於2020年開幕，提供51間客房。酒店房間設計帶有輕工業風混合復古風，配備浴缸及小書桌，空間雖小但設備齊全。酒店同時設有高爾夫球場、洗衣間、免費停車場、餐廳及酒吧等設施，並提供車站接送服務。

日本輕井澤雙線酒店（TWIN-LINE HOTEL KARUIZAWA JAPAN）

房價：人均HK$362起（標準雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1151-11

交通：輕井澤站步行10分鐘

日本輕井澤雙線酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店推介【1】輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）

輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）是一間毗鄰森林的旅館，遠離繁囂！除了酒店的主大樓，亦有別具風味的小木屋。酒店設有温泉、健身房、滑雪場、高爾夫球場及網球場等，適合想體驗多種運動的朋友入住，附近也有超市及很多餐廳。而去輕井澤Outlet也只需要5分鐘。酒店有提供免費穿梭巴士，可以在輕井車站南口乘搭。

輕井澤王子大酒店 西館（Karuizawa Prince Hotel West）

房價：人均HK$525起（西翼雙床房；5歲或以下不加床可免費入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井沢町大字輕井沢1016-87

交通：輕井澤站步行14分鐘

輕井澤王子大酒店 西館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店推介【2】輕井澤王子大酒店 東館（Karuizawa Prince Hotel East）

輕井澤王子大酒店 東館（Karuizawa Prince Hotel East）同樣可以享用西館的設施，而東館比西館更接近滑雪場，特別適合愛滑雪的朋友。此外，東館設有戶內林景溫泉，即使在冬季，也能一邊欣賞森林雪景，一邊泡湯。而喜歡購物的你，去輕井澤Outlet「輕井澤王子購物廣場」更只需要8分鐘！

輕井澤王子大酒店 東館（Karuizawa Prince Hotel East）

房價：人均HK$704起（王子小屋A）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1016-75

交通：輕井澤站步行11分鐘

輕井澤王子大酒店 東館搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店【3】輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）

輕井澤英迪格酒店是洲際酒店集團策劃興建的精品酒店，房型主要為2-5人房，整間酒店用色溫和，讓人放鬆。酒店的室內、外範圍備有多個火爐，在大雪天入住也不會感到太寒冷。除了公用的溫泉外，部份房型設有私人溫泉，私隱度高，讓人無拘束地看著河景、林景感受泉水的溫暖。

輕井澤英迪格酒店（Hotel Indigo Karuizawa）

房價：人均HK$897起（標準房）

地址：北作郡輕井澤町大梢長倉阿扎屋敷藏18-39

交通：輕井澤站車程5分鐘

輕井澤英迪格酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店【4】輕井澤町萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

輕井澤町萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）距離中輕井澤站車程大約5分鐘，酒店提供免費接駁車來往車站，亦可使用免費私人停車場。酒店擁有136間客房及套房，日式房間不設私人浴室，部分房型附帶私人露天溫泉。酒店提供自行車和雪具租賃服務、滑雪通行證、自助洗衣、溫泉、大浴場、24小時健身室等設施與服務。

輕井澤町萬豪酒店（Karuizawa Marriott Hotel）

房價：人均HK$674起（高級雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉4339

交通：中輕井澤站車程5分鐘

輕井澤町萬豪酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店【5】虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）

虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）距離東京市中心車程大約1.5小時，在上野搭乘北陸新幹線到輕井澤站，轉乘信濃鐵道線到中輕井澤站下車轉程的士前往會較方便。酒店是環境與生態友善的度假村，客房空間都融入自然環境。全部客房均設有露台、浴缸，部分客房更設有私人風呂，酒店亦設有天然露天浴池及室內溫泉，可以好好放鬆！

虹夕諾雅 輕井澤（HOSHINOYA Karuizawa）

房價：人均HK$1,746起（山路特大床房）

地址：長野縣北佐久郡軽井澤町長倉2148

交通：信濃追分站車程11分鐘

虹夕諾雅 輕井澤搶先預訂優惠👉🏻 Trip.com｜Klook

輕井澤酒店【6】輕井澤淺間王子大酒店（Karuizawa Asama Prince Hotel）

輕井澤淺間王子大酒店（Karuizawa Asama Prince Hotel）坐落在山邊，遠離煩囂但有多種娛樂設施！酒店設有18洞高爾夫球場、高空滑索、水療中心、溫泉、桑拿、公共浴池等休閒娛樂設施，亦提供免費私人停車場、接駁巴士服務、餐廳及酒吧等。酒店提供67間客房及套房，均配備附帶浴缸的私人浴室及山景露台，在晚上更可以看到滿天繁星！

輕井澤淺間王子大酒店（Karuizawa Asama Prince Hotel）

房價：人均HK$807起（雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1399-1

交通：輕井澤站車程11分鐘

輕井澤淺間王子大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店【7】輕井澤皇家王子大酒店（The Prince Karuizawa）

輕井澤皇家王子大酒店（The Prince Karuizawa）坐落於湖畔，以優美的湖光山色為賣點。酒店的所有房間、餐廳裝有落地大玻璃，讓大家隨時隨地欣賞湖景。酒店雖與輕井澤的交通樞紐——輕井澤站有一段距離，但酒店設有來往該站的免費穿梭巴士路綫，方便客人進出。前往輕井澤Outlet也十分方便。

輕井澤皇家王子大酒店（The Prince Karuizawa）

房價：人均HK$551起（禁煙園景雙床房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町輕井澤1049-1

交通：輕井澤站車程5分鐘

輕井澤皇家王子大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店【8】輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）

輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）鄰近八風温泉及八風山，雖然距離中輕井澤車程需要14分鐘，但酒店有提供免費車站接送服務，非常貼心！酒店位處山間，提供58間客房及套房，均坐擁無敵山景！酒店亦提供免費私人停車場、泳池、溫泉、桑拿及大浴場等設施。

輕井澤大酒店&度假村（Le Grand Karuizawa Hotel & Resort）

房價：人均HK$1,110起（豪華雙人房）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町發地864-4

交通：中輕井澤車程14分鐘

輕井澤淺間王子大酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店【9】平松輕井澤三箇村（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）

平松輕井澤三箇村（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）坐落在御代田町，是米芝蓮一星鑰酒店之一。酒店於2021年開幕，提供34間客房及別墅套房，均設有私人大理石半露天風呂、超大戶外平台、視頻流服務、私人浴室等，在冬季前往更有機會看到雪景！酒店亦提供免費停車場、高爾夫球場、滑雪、溫泉、騎馬等設施及活動，超多奢華娛樂！

平松輕井澤三箇村（The Hiramatsu Karuizawa Miyota）

房價：人均HK$1,907起（森林景觀豪華雙床房｜私人温泉）

地址：長野縣北佐久郡宮代田町鹽野375-723

交通：御代田站車程10分鐘

平松輕井澤三箇村搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

輕井澤酒店【10】輕井澤森四季度假別墅酒店（Karuizawa Forest Seasons Villa）

輕井澤森四季度假別墅酒店（Karuizawa Forest Seasons Villa）新棟於2024年建成，鄰近千光稻荷神社、千瀧溫泉、蜻蜓之湯等景點。酒店僅提供4棟獨棟別墅，可獨享北歐露天風呂森林浴、足浴、BBQ、篝火、高級廚房等，可以和家人朋友們享受奢華假期。酒店亦提供24小時華語管家隨時服務、付費接送服務、定制專屬的周邊私人旅行等體驗。

輕井澤森四季度假別墅酒店（Karuizawa Forest Seasons Villa）

房價：人均HK$1,375起（風 KAZE；3人入住）

地址：長野縣北佐久郡輕井澤町長倉2147-118

交通：中輕井澤站車程7分鐘

輕井澤森四季度假別墅酒店搶先預訂優惠👉🏻 Agoda｜Trip.com｜Booking.com｜Klook

