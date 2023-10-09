內地超級黃金周景點車站人潮逼爆如走難　人太多怕斷橋公路大塞車

一連8日、由中秋假期與十一黃金周拼砌而成的「超級黃金周」結束。在「超級黃金周」期間，中國各地都擠滿趁假期出遊的民眾。除了景點、高鐵站之外，市中心的街頭亦人山人海。此外，多條高速公路亦出現長長車龍，更有司機於社交網站表示高速公路車龍至凌晨仍未消散，鬱悶之下要稍為落車散心。即睇黃金周期間，內地多處人山人海的盛況。



上海虹橋火車站（圖片來源：小紅書）

超級黃金周前夕已現人潮 高鐵客滿／公路塞車到凌晨

「超級黃金周」適逢秋季，是郊遊的好日子。內地非常多民眾趁一連8日的假期，到各省份觀光。早在「超級黃金周」前夕，內地多個高鐵站已出現候車的龐大人潮，相當擠逼，多班列車亦滿座。

上海虹橋火車站（圖片來源：小紅書）

別以為自行駕車，出行較便捷。內地多條高速公路於「超級黃金周」前1、2天已出現長長車龍。多名司機於社交網站表示多條高速公路車龍至凌晨仍未消散，更陷入車輛動也不動——「塞死」的狀態。有福建的司機更表示塞了8小時，還未能成功將車駛出福建。另外，在漫長的等待下，有司機與乘客決定在公路上、隧道裡散步，排解心情。

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一連8日超級黃金周盛況空前

而「超級黃金周」期間，多個城鎮迎來成千上萬的遊客，多個景點人滿為患。湖北的黃鶴樓、陝西的大唐不夜城擠得水洩不通，相信要與中式建築拍一張好合照，亦有難度。廣東的廣州塔一帶亦雲集了大量遊客，要到廣州塔站乘地鐵離開要先繞過「大蛇餅」。而江蘇的中山陵人流如潮湧，要觀光也要花上不少時間。

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除了各大景點，市中心街頭同樣車馬輻輳。在亞洲運動會主辦城市——杭州的街頭，滿有逛街的民眾，當地要實施人流管控措施。而在重慶，洪崖洞民俗風貌區對出的街道、公路全都禁止車輛通行以疏導浩大的觀光客潮。遊客提著電話在橋上走，驟眼看猶如星河。

郊區同樣人多如走難 旅客怕斷橋

以為只有在市區的景點才會人山人海？那就錯了！北京的八達嶺長城、江西的武功山、吉林的長白山、甘肅麥積山石窟等處於郊區的景點同樣駱驛不絕。在長城人擠著人上斜、落斜，猶如走難時出現的場見。而麥積山石窟有遊客在社交網站上表示害怕沿山而建的樓梯會因遊人太多而斷裂。

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超級黃金周尾聲 車票仍難求

「超級黃金周」尾聲之際，不少遊客趕著歸家準備上班、上學，多段鐵路的車票同樣難求。不論是火車站或是地鐵站仍到處是人。想得到更完美的旅遊體驗，看來大家要待旅遊淡季之時出行。