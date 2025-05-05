台北親子酒店15間｜私人溫泉／親子遊戲室／天台泳池／人均$165起

撰文：陳映蓉
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台北親子酒店推介｜香港來往台北非常方便，而且擁有許多親子友善的景點，非常適合家庭旅行！本文整合台北15間親子酒店，當中有住宿可以一家人浸溫泉，或到天台游泳池暢泳，也有交通方便，可輕鬆到西門町或101大樓，人均只需$165起！

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台北親子酒店【1】台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）

台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）於2018年開幕，坐落於士林，旁邊就是士林官邸公園，鄰近亦有士林夜市及美侖公園，帶小朋友吃喝玩樂都十分方便！酒店共有104間房，配備乾濕分離浴室及浴缸、落地窗、特大床等，空間十分寬敞，一家人入住都非常舒適！酒店另設天台無邊際泳池、桑拿、餐廳等設施。

台北士林萬麗酒店（Renaissance Taipei Shihlin Hotel）
房價：人均HK$526起（豪華客房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北士林區中山北路五段470巷8號
交通：捷運士林站步行7分鐘
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台北親子酒店【2】台北中山雅樂軒酒店（Aloft Taipei Zhongshan）

台北中山雅樂軒酒店（Aloft Taipei Zhongshan）於2015年開幕，位於繁華的中山區，鄰近有大稻埕碼頭、行天宮、雙城街夜市、臺北市立美術館等景點，十分方便！酒店共有88間客房，房間空間寬敞，最多可容納4人入住，適合家庭旅客。酒店同時配備頂層無邊際泳池、健身室、洗衣服務、餐廳等設施。

台北中山雅樂軒酒店（Aloft Taipei Zhongshan）
房價：人均HK$954起（大型雙床客房；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北中山區雙城街一號
交通：捷運中山國小站步行3分鐘
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台北親子酒店【3】台北北投麗禧温泉酒店（Grand View Resort）

台北北投麗禧温泉酒店（Grand View Resort）是台北討論度極高的溫泉酒店，在不同平台上都獲得住客的超高評分。酒店鄰近地熱谷、北投溫泉博物館、北投文物館等景點。酒店設有雙人至家庭客房與套房，房內均配備景觀私人溫泉及山景露台。酒店另設室外游泳池、大眾風呂、私人湯屋、桑拿等設施，絕對可以好好享受！

台北北投麗禧温泉酒店（Grand View Resort）
房價：人均HK$1,382起（雅緻山景大床客房／私人溫泉；6歲或以下不加床可免費入住；包早餐）
地址：台北市北投區幽雅路30號
交通：新北投站轉乘免費接駁巴士
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台北親子酒店【4】台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）

台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）坐落在台北中山區，鄰近松山機場。酒店提供506間房，均配備浴缸、智能馬桶、落地景觀窗等設施，部分房間坐擁摩天輪、松山機場或台北101景色，雙人床更是2.4米寬的特大床，就算帶埋小朋友住都不會擁擠！酒店亦設有商場、高空恆溫泳池、酒吧、24小時健身室等，更有6間特色餐廳，連Omakase及鐵板燒都有得食！

台北萬豪酒店（Taipei Marriott Hotel）
房價：人均HK$1,110起（居家式客房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北市中山區樂群二路199號
交通：捷運劍南路站步行10分鐘
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台北親子酒店【5】台北金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）

台北金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）於2019年開幕，距離捷運忠孝復興站很近。酒店曾獲選選Wallpaper雜誌優質城市酒店之一，擁有129間客房，部分房型配備浴缸及陽台，環境舒適。酒店亦附設餐廳及酒吧，每日17:30到18:30的「Happy Hour」更可免費紅白酒和啤酒等飲品！酒店更提供兒童桌上遊戲及拼圖玩具給小朋友娛樂！

台北金普頓大安酒店（Kimpton Da An Hotel）
房價：人均HK$1,502起（套房 大床 起居室 城市景觀；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北市大安區仁愛路四段27巷25號
交通：捷運忠孝復興站步行3分鐘
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台北親子酒店【6】台北誠品行旅（eslite hotel）

台北誠品行旅（eslite hotel）位於松山文創園區內，鄰近臺北大巨蛋、台北偶戲館、台北101等景點。酒店於2015年開幕，提供104間客房，房間設有露台、浴缸、音響等設施。酒店亦設有24小時書店、健身室、2間餐廳及酒吧，並提供嬰兒車、兒童餐、兒童用品等兒童友善設施。

台北誠品行旅（eslite hotel）
房價：人均HK$713起（雅緻大床房；5歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北信義區煙廠路98號
交通：捷運國父紀念館站步行11分鐘
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台北親子酒店【7】捷絲旅（台北西門町館）（Just Sleep Ximending）

捷絲旅（台北西門町館）（Just Sleep Ximending）鄰近捷運西門站，交通方便！酒店客房分為精緻及豪華房型，提供雙人房、三人房及家庭房等，空間頗為寬敞，房內有西門町景點塗鴉，設計時尚。設有24小時交誼廳、小型健身室及洗衣房。值得一提的是，酒店7樓至8樓有萬花筒空間及親子遊戲空間，想一家人影相打卡不要錯過！

捷絲旅（台北西門館）（Just Sleep Ximending）
房價：人均HK$299起（精緻三人房；3人入住）
地址：台北市中正區中華路一段41號5樓
交通：捷運西門站步行3分鐘
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台北親子酒店【8】台北W飯店（W Taipei）

台北W飯店（W Taipei）旁邊就是捷運站，鄰近台北101及松山文創園區等景點。酒店提供405間房，均配備超大海島風情浴缸、特大W之床、BOSE的環繞音響喇叭等奢華設備！酒店的隔音亦做得非常好，即使音樂開大聲也不會干擾到其他房客。酒店亦設有室外游泳池、桑拿、健身室、酒吧及餐廳等。酒店亦提供托兒服務，適合想好好放鬆的父母們！

台北W飯店（W Taipei）
房價：人均HK$1,193起（奇妙大床房；9歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北市信義區忠孝東路五段10號
交通：捷運市政府站步行1分鐘
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台北親子酒店【9】台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）位於繁華的萬華區，附近有多個夜市，1分鐘可步行到7-11，距離糖廍文化園區以及艋舺龍山寺等熱門景點亦僅9分鐘步程，要前往西門町等其他旅遊熱點，只要步行5分鐘便可以乘坐捷運，交通非常方便！此外，酒店亦設有兒童俱樂部、泳池、健身室，每個樓層都有有冷熱功能的飲水機等設施。

台北凱達大飯店（Caesar Metro Taipei）
房價：人均HK$239起（精緻雙床房；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北市萬華區艋舺大道167號
交通：捷運龍山寺站步行5分鐘
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台北親子酒店【10】台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）距離捷運站僅兩分鐘步程，以現代中國風為設計主軸。酒店客房寬敞明亮，以家庭單位選擇房型，房間面積多達35平方米！酒店亦設有兒童俱樂部，有樹洞滑梯區、娃娃廚房區、科技電玩區，玩Switch又得，玩巨型積木亦得！酒店亦有桑拿三溫暖、泳池、熱水浴池等設施，大人一樣可以享受！

台北喜來登大飯店（Sheraton Grand Taipei Hotel）
房價：人均HK$678起（首席大床房；11歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北市中正區忠孝東路一段12號
交通：捷運善導寺站步行2分鐘、台北車站步行8分鐘
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台北親子酒店【11】北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）是一家位於北投的溫泉旅館，客房房型為2人至4人。酒店客房採用日本和室風格，日式床墊加上木紋屏風彷如置身日本！酒店亦有不少遊樂設施，包括溫泉及湯屋、手作DIY教室、VR/AR遊戲區、泳池等，最適合一家人前來的旅客！要前往市中心的話，可以乘坐免費接駁巴士到捷運站轉乘捷運，非常方便！

北投亞太飯店（Asia Pacific Hotel Beitou）
房價：人均HK$641起（豪華家庭客房；4人入住；包早餐）
地址：台北市北投區幽雅路31號
交通：捷運新北投站或北投站轉乘酒店免費接駁巴士
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台北親子酒店【12】路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）

路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）位於西門町及台北車站之間，主打夢幻森林風，踏入大堂可以見到有趣擺設及童話森林般裝修！酒店提供單人房至家庭房房型，更有不同主題裝飾，適合親子遊。酒店亦有兒童遊戲區、24小時免費飲食區等設施，供應杯麵、汽水、飲料、餅乾糖果等，就算半夜肚餓都不怕，非常貼心！

路境行旅-府前館（Finders Hotel-Fu Qian）
房價：人均HK$165起（路境雙人房C；12歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北市中正區重慶南路一段86號
交通：捷運台大醫院站步行6分鐘
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台北親子酒店【13】臺北晶華酒店（Regent Taipei）

臺北晶華酒店（Regent Taipei）位處市中心，鄰近有不少特色美食，吃喝玩樂均非常方便。酒店設計時尚簡約，客房設有90度大玻璃窗，讓你可以無死角俯瞰台北日夜城市景色！酒店亦設有游泳池、SPA、健身室、童話森林遊戲室等設施。酒店亦有提供兒童看護服務，若想過一下二人世界，臺北晶華酒店將會是最好的選擇！

臺北晶華酒店（Regent Taipei）
房價：人均HK$642起（豪華雅緻房城市景觀 大床；6歲或以下不加床可免費入住）
地址：台北市中山區中山北路2段39巷3號
交通：捷運中山站步行6分鐘、捷運雙連站步行9分鐘
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台北親子酒店【14】福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）

福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）酒店外觀採用藍白建築，彷如置身希臘，客房設計豪華寬敞，窗外更可瞭望淡水城市景觀。酒店雖然距離台北市區較遠，但設有機場接送服務，而且鄰淡水海灘、情人橋、夜市等景點。酒店亦設有景觀泳池、健身室、卡啦OK、遊戲室、兒童波波池等設施，大人同小朋友都啱玩！

福容大飯店 - 淡水漁人碼頭（Fullon Hotel Tamsui Fishermen's Wharf）
房價：人均HK$384起（市景豪華客房B；3人入住）
地址：新北市淡水區觀海路83號
交通：捷運淡水站轉乘的士，車程約10分鐘
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價錢：HKD$724起
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台北親子酒店【15】大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）

大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）位於新北三峽，也是台灣僅存海拔300公尺以下的原始亞熱帶雨林。酒店保留大自然樣貌，客人可以親親大自然邊放鬆。客房可選擇和室風格、西式風格、寵物友善或親子主題客房。雖然酒店地理位置相對偏僻，但有提供溫泉、泳池、兒童俱樂部、電競遊戲室等設施。

大板根森林溫泉渡假村（Great Roots Forestry Spa Resort）
房價：人均HK$454起（太子雙人客房；5歲或以下不加床可免費入住；包早餐）
地址：台北市三峽區插角79號
交通：板橋車站轉乘的士約50分鐘車程
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